عذر مادران شاغل برای کم توجهی به خانواده پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتحادیه جهانی زنان مسلمان، عضو سابق پارلمان تانزانیا و عضو شورای باكواتا، خانم شمیم خان با اشاره به مسئولیت های زنان مسلمان و به خصوص مادران تاکید کرد: پدر و مادر باید تلاش کنند علاوه بر آموزش زبانی درست و خطا، از طریق پیروی از اخلاق اسلامی براي فرزندان خود الگو باشند. همچنین مهم است كه قرآن همراه با تفسیر برای فرزندان خوانده شود تا کودکان به جای حفظ کلمات با معانی عمیق قرآنی آشنا شوند.

شمیم خان همچنین افزود: هنگامی که ما در مورد پرورش کودکان صحبت مي كنيم مهم است که تفاوت هاى مادران خانه دار و مادران شاغل را به خاطر داشته باشيم چرا که مدیریت زمان برای انجام وظایف کاری و خانوادگی در کنار هم چالشی جدی برای مادران شاغل است.

عضو هيئت مديره شبکه بين ادیان زنان تانزانیا گفت: میدانیم که یک مادر خانه دار ممکن است زمان بیشتری برای رسیدگی به خانواده داشته باشد، اما مادران شاغل که دير وقت و خسته به خانه آمده نيز موظف است طوری برنامه ریزی کند که برای خانواده خود وقت داشته باشد چرا که در مورد تربیت فرزندان هیچ بهانه ای پذیرفته نیست و همه چیزمی تواند با مدیریت صحيح زمان به خوبی انجام شود.

وى افزود: مادران می توانند با پیروی از اخلاق اسلامی در رشد خانواده خود نقش موثری داشته باشند. هرچند، این بدان معنا نیست که پدر هیچ نقشی ندارد، بلكه والدین باید دست در دست هم برای سربلندى خانواده های خود در این عصر اينترنتى تلاش كنند.

شمیم خان ضمن اشاره به شبکه اجتماعی به عنوان یکی از مسائل امروزه درسطح جهانى گفت: خطرات این شبکه ها تنها متوجه نسل جوان نیست بلکه والدین نیز ممکن است به دلیل درگیری با این شبکه ها وظایف خود در قبال خانواده را نادیده بگیرند.

وی به عنوان راه حل پیشنهاد کرد: تصاویر و ویدئو کلیپ هايى را به كودكانمان نشان دهيم كه به آنها خطرات استفاده طولانى مدت از کامپیوتر را براي سلامتى به تصوير بكشد. کودکان باید آگاه باشند که استفاده از رایانه برای مدت زمان طولانی نه تنها برای چشم مضر است بلکه اشعه های مضر می توانند باعث سرطان شوند.

بنا بر گفته های شمیم خان آموزش و پرورش فرایندى مستمر است و ما بايد همواره مطالعه خود را در هر دو زمينه علمی و مذهبی گسترش دهیم.

لازم به ذکر است که شمیم خان عضو کمیته اجرایی شبکه زنان بين ادیان تانزانيا و سیاستمدار و نماينده پارلمان بازنشسته است. وی از معدود زنان تانزانيا است كه فرصت تحصيلات عالی و نقش مدیریت ىداشته و در حال حاضر مسئول بخش زنان در شورای باكواتاست. این شورا در سراسر تانزانیا فعال است و حدود 700 شیخ فعال دارد. پشتیبانی از 2800 مسجد، 20 دبيرستان، 2 مرکزتربیت معلم، 2 دانشکده فنی، ویک ایستگاه رادیویی و مدارس مختلف علمی از وظايف اين شوراست علاوه بر اين اين شورا از سال 1990 در حوزه محیط زیست نيز فعال است.