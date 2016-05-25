به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر چهارشنبه در شورای راهبردی جمعیت در همدان با بیان اینکه سیاست های افزایش جمعیت به دستگاههای مربوطه در استان همدان ابلاغ شده است، گفت: دستگاه ها باید متناسب با وظیفه محول شده برنامه اجرایی و راهبردی خود را اعلام و اقدامات لازم در این زمینه را شروع کنند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان با اعلام اینکه به جز دو دستگاه، بقیه برنامه کاری و راهبردی خود را به استانداری همدان اعلام کرده اند، عنوان کرد: دو بند اصلی در سیاست های کلی جمعیت وجود دارد.

وی با بیان اینکه اولین بند مربوط به ارتقا، پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت و پیشروی به سطح جایگزینی است، افزود: بند دوم این سیاست رفع موانع ازدواج و تشکیل خانواده و ارزش دادن به جوانان را مدنظر قرار داده است.

وی گفت: طبق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون ششم به منظور اجرای سیاست های کلی جمعیت تمامی دستگاه های اجرایی، نظامی و انتظامی مکلفند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را برای تحقق اهداف اجرا کنند.

مهرداد نادری فر اهداف سیاست کلی جمعیت را در افزایش نرخ باوری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ ومیر، ارتقا جایگاه و منزلت سالمندان، مدیریت مهاجرت، رساندن نرخ باوری به حد طبیعی و رصد مستمر جمعیت عنوان کرد.

وی گفت: افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه در خصوص عوامل ناباروری موضوع مهمی است که در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد و حمایت و توسعه نظام بیمه‌ای درمان ناباروری نیز موضوع دیگری است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

وی افزود: رسانه‌ها نقش مهمی در موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی دارند که باید با محوریت ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی فعال شوند و با دولت و نهادهای دولتی در این موضوع همراهی و همکاری داشته باشند.