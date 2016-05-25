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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

روسیه ناوگان نظامی هوایی مجارستان را نوسازی می کند

روسیه ناوگان نظامی هوایی مجارستان را نوسازی می کند

وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با همتای مجارستانی خود، از توافق میان دو طرف بر سر نوسازی ناوگان هوایی نظامی فرسوده این کشور توسط کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزیر خارجه روسیه در دیدار روز چهارشنبه با همتای مجارستانی خود، از تجهیز و نوسازی جنگنده های این کشور که عمدتا از دوران شوروی سابق به یادگار مانده خبر داد.

به گفته «سرگئی لاوروف»، دو طرف در مورد نوسازی ناوگان هوایی نظامی مجارستان اعم از هواپیما و بالگرد های جنگنده با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون توافق انجام شده، گفت: نمی خواهم بگویم هنوز کاری انجام نشده است. برعکس، مذاکراتی با جزئیات کامل در مورد همه مسائل انجام شده و در حال بررسی راه های پاسخ به این سوالات هستیم.

گفته می شود با گسترش نظامی نیروهای ناتو به سمت مرزهای روسیه و افزایش تعداد سامانه های موشکی این سازمان که ناتو آنها را کاملا دفاعی و ابزاری برای دفاع از اروپا در مقابل کشورهایی مانند ایران می داند، مقام های روس طی روزهای گذشته به فکر اtزایش تمهیدات دفاعی در مرزهای این کشور و همچنین تجهیز نظامی متحدین خود در شرق اروپا و در جهت مقابله با سپر موشکی آمریکا، مستقر در لسهتان و رومانی افتاده اند.

کد مطلب 3668265

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