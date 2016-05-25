از آغاز هفته فرهنگی خرمشهر در تهران تا جشنواره غذا در بوستان ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین اخبار مناطق شهری شهرداری تهران به شرح زیر است:

هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان در تهران آغاز شد

به مناسبت سالگرد حماسه آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت روز مقاومت و تجلی فرهنگ ایثار و شهادت ملت ایران،هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان در باغ موزه دفاع مقدس تهران آغاز شد .

بهروز رضایی قائم مقام شهردار منطقه یک در مراسم آغازین گرامیداشت هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان که روز سه شنبه ۴خرداد ماه با عنوان "فرماندهان، سرداران و عزت مداران" در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد با بیان خبر فوق اظهار داشت : خرمشهر، حدیث مقاومت و جانبازی دلیرمردان و زنان، نماد شجاعت و دلاوری و سند افتخار ملتی است که برای دفاع از کشور خود، از جوانان برومند خویش گذشتند ،سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت و تجلی فرهنگ ایثار و شهادت ملت ایران است و می توان آن را بزرگترین و مهمترین رویداد روزهای دفاع مقدس دانست.

رضایی تصریح کرد: این برنامه به مدت ۷ شب با عناوین مختلف تا ۱۰ خرداد ماه از ساعت ۱۷ در چند بخش اصلی نمایشگاهی، نمایش و... با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، منطقه آزاد اروند، باغ موزه دفاع مقدس ، شهرداری منطقه یک و... در سالن خلیج فارس و مسجد جامع خرمشهر باغ موزه برنامه ریزی شده و میزبان علاقمندان است .

وی گفت: در بخش نمایشی، نمایش بزرگ فصل وصل در شب های شیدایی با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، شهرداری منطقه یک، باغ موزه دفاع مقدس، سپاه ناحیه جماران ، موسسه فرهنگی اوج و... از برنامه های اجرایی در این شب ها به شمار می رود .

رضایی تصریح کرد: در بخش نمایشگاهی شهرداری منطقه یک گزارش کاملی از فعالیت ها و اقدامات اجرایی منطقه در بازسازی خرمشهر و آبادان را در غرفه ای برای علاقمندان به نمایش گذاشته است .

وی دستاوردهای زنان سرپرست خانوار ، کارآفرین و هنرمند شهر خرمشهر و آبادان را بخش دیگری از این برنامه ها دانست که در ۸۰ غرفه به ارائه هنرهای دستی خود می پردازند.

باغ شازده ماهان در شمال تهران شبیه سازی شد

با هدف استفاده بهینه از باغات و توسعه سرانه های سبز عمومی برای استفاده شهروندان ،باغ ملک با الگویی از باغ شازده ماهان کرمان طراحی و آماده بهره برداری شد.

مجتبی یزدانی شهردار منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: باغ ملک به مساحت ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع با الگوبرداری از باغ شازده ماهان کرمان و به شیوه باغ ایرانی طراحی شده است.

وی گفت: این باغ در برگیرنده قدیمی ترین و کهنسال ترین درختان چنار شمیران بوده و نهرهایی که از قنات گلابدره سرچشمه می گیرند در آن جاری هستند.

یزدانی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ تملک باغ ملک واقع در خیابان دربند، خیابان تاجیک به همت شهرداری منطقه یک انجام و از اواخر همین سال عملیات طراحی و احیای این باغ قدیمی و بکر توسط سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران آغاز شد و هم اکنون این باغ زیبا در حال آماده سازی برای بازدید شهروندان است.

شهردار منطقه یک خاطر نشان ساخت : به منظور حفظ باغهای قدیمی منطقه و محافظت از درختان کهنسال و با ارزش آنها ، در ناحیه سه منطقه یک تعداد ۴ باغ با مجموع مساحت ۶۵ هزار و ۴۶۱ مترمربع پس از تملک به بوستان عمومی تبدیل شده که بالاترین میزان در بین نواحی منطقه را داراست.

وی افزود : این باغها شامل باغ انجیری به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع، وزیری به مساحت ۱۹ هزار و ۷۷۵مترمربع، ملک۱ به مساحت۳۴هزار و ۴۸۶ مترمربع و ملک۲ به مساحت ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع است.

برپایی جشنواره بزرگ غذا در بوستان ملت به نفع نیازمندان

جشنواره بزرگ غذا به همراه اجرای برنامه ی هم نوایی گروه " آوای شهر امید" به نفع نیازمندان در بوستان بزرگ ملت برگزار می شود.

این جشنواره عصر روز پنج شنبه ششم خرداد ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ با حضور داوطلبانه ی مردم در بوستان بزرگ ملت برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است .

این گزارش حاکی است در این جشنواره مجموعه ای از غذاهای ایرانی و نو شیدنی ها عرضه می شود و درآمد فروش همه ی غرفه ها به نفع نیازمندان تحت پوشش شهر امید و به منظور کمک هزینه ی تحصیل ، مسکن ،خرید جهیزیه و کمک هزینه ی درمان صرف می شود.

همزمان با برگزاری جشنواره ی غذا گروه آوای شهر امید متشکل از زنان داوطلب هم چند قطعه سرود را همراه گروه موسیقی به صورت همخوانی اجرا می کنند.

مشکات چهارم با ۵۷ اثر به پایان رسید

چهارمین دوره جشنواره مشکات با ۵۷ اثر برگزیده و تقدیر از نفرات برتر اختتامیه منطقه ای در محورهای ۵ گانه به کار خود پایان داد.

سعید کارگران معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با تلاش اداره آموزش هاي شهروندي چهارمین جشنواه مشکات منطقه ای با بیش از ۶۸ هزار اثر در محورهای ۵ گانه ، ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری در فرهنگسرای امام (ره)واقع در جماران با تجليل از ۵۷ اثر برگزيده در ۳ گروه سني کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به کار خود پايان داد.

وی افزود: بیشترین آثار جمع آوری و داوری شده در جشنواره مشکات مربوط به فضای سبز شهری بود و منطقه یک با در دست داشتن دبیرخانه این سازمان توانست به عنوان چراغ راه آموزشهای شهروندی ، تعاملی بنیادین را در بین شهرداری تهران و شهروندان فراهم کند.

کارگران تصریح کرد: در پایان این اختتامیه منطقه ای از نفرات برتر در محورهای ۵ گانه محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی شهری، هویت و سیمای شهر، حقوق و تکالیف شهروندی و در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال و در قالب های نقاشی، عکاسی، کاریکاتور، داستان کوتاه، عکاسی حرفه ای، تصویربرداری، کاریکاتور، انشاء نویسی، جمله نویسی بر اساس تصاویر، شعر و انیمیشن و همچنین فعالان و همکاران دبیرخانه منطقه ای، مسئولین کانون آموزش های شهروندی محلات، شهرداران نواحی، مدیران اجتماعی، کارشناسان و تسهیتگران نواحی تقدیر بعمل آمد .

گفتنی است این مراسم با حضور قوامی کارشناس اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران ، معاونین ، شهرداران نواحی ده گانه ،مدیران،کارشناسان اجتماعی و نیروهای تسهیلگر نواحی ده گانه شهرداری منطقه یک، مدیران محلات ۲۷ گانه ، دبیران شورایاری ها ، مسئولین خانه های آموزشهای شهروندی ، شهروندان منطقه یک و همچنين کارشناسان و صاحب نظران اين حوزه برگزار شد.

تقدیر از جوانان نخبه محلی شمال تهران

مراسم تقدیر از جوانان نخبه محلی منطقه ۳ با هدف تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در بین جوانان و زمینه‌سازی برای بروز خلاقیت و افزایش نشاط اجتماعی و کمک در جهت رشد و ارتقاء هدفمند آنان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور محسن پیرهادی عضو شورای شهر تهران و سلیمانی شهردار منطقه سه و جمعی از معاونین و مدیران منطقه همراه بود از جوانان نمونه کارآفرین، جوانان نمونه ورزشی، علمی و قرآنی تقدیر شد.

محسن پیرهادی عضو شورای شهر استان تهران در این مراسم گفت: جوانی فرصت بی بدیل زندگی و سرآغاز استحکام شخصیت و ظهور و بروز استعدادهای انسان است.محسن پیرهادی افزود: نخبگان نقش راهبردی دارند و در جامعه نقش گروه مرجع را دارند جوامعی که این منبع سرشار انسانی و سرمایه اجتماعی را در اختیار دارند باید آینده ای امید بخش را پیش روی خود ترسیم کنند.

در ادامه فخرالدین سلیمانی شهردار منطقه ۳ گفت: رشد و توسعه نیروی انسانی مهمترین سرمایه جهان کنونی قلمداد می شود و کشورهای توسعه یافته به خوبی اهمیت این سرمایه ها را دریافته اند.

وی افزود: استفاده از ظرفیتهای نخبگان برای کمک به فعالیتهای شهری و شهرداری می تواند نقطه ای تآثیر گذار و منشأ اثر در جامعه باشد.

در پایان این نشست از جوانان نمونه کارآفرین، جوانان نمونه ورزشی، علمی و قرآنی نمونه منطقه تقدیر به عمل آمد.

انتشار کتابچه برنامه و بودجه محلات

کتابچه برنامه و بودجه محلات به تفکیک ۳۵۴ محله شهر تهران آماده و سرفصل موضوعات مشخص شده و تا قبل از ماه مبارک رمضان در میان سراهای محلات توزیع می شود.

دکتر علی محمد نائینی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جمع شورایاری های شهرداری منطقه ۳، کاهش مشکلات اجتماعی شهروندان را از نتایج مدیریت محله دانست.

نائینی گفت: نتیجه کار مدیریت محله باید کاهش آسیب های اجتماعی، کار و تلاش صحیح و اثربخش، کاهش مشکلات اجتماعی مردم و خدمات اجتماعی درست است.

وی خطاب به مدیران محلات گفت: در ابتدا باید نیازها و ظرفیت های هر محله را به تفکیک شناسایی کرد سپس برای آن برنامه ریزی نمود.

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه محلات باید توسط مردم مدیریت شوند افزود: فلسفه ایجاد سرای محلات و مدیریت محله رشد پایه های اجتماعی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه کار حقیقی در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی در محلات انجام می شود خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی باید توسط سرای محلات برنامه ریزی شود.

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ابراز کرد: وظیفه اصلی مدیریت محله، شکل گیری کار و تلاش فرهنگی در مقیاس محله ای است.

نائینی اظهار کرد: برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی نیازمند ظرفیت سنجی دقیق در محلات است. فعال کردن این ظرفیت ها بسیار مهم است.

وی گفت: جهت مقابله با نفوذ دشمن باید خودمان در جامعه نفوذ فرهنگی داشته باشیم البته این امر نیازمند برنامه و ایده پردازی در زمینه اجتماعی و فرهنگی هستیم.

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: طرح مسجد محوری مورد اهتمام جدی این منطقه است.

همچنین سلیمانی شهردار منطقه ۳ در این جلسه گفت: طرح مسجد محوری جزء طرح های در حال اجرای این منطقه است.

وی افزود: شناخت مجموعه برنامه های نرم افزاری و مجازی و یادگیری زبان مخاطب باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

شهردار منطقه ۳ خاطرنشان کرد: دبیران شورایاری ها وظیفه ی مهمی در زمینه جذب مشارکت شهروندان بر عهده دارند.

شایان ذکر است: نائینی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سرای محلات ۱۲ گانه شهرداری منطقه ۳ بازدید کرد.

تکمیل بازسازی ۳ مسجد فرسوده تا ۳ماه آینده

شهردار منطقه ۱۱ در راستای توجه مدیریت شهری به توسعه محلات و ارتقای کیفیت زندگی در بخش مرکزی شهر تهران ؛ ازتکمیل بازسازی و نوسازی ۳ مسجد فرسوده این منطقه با کمک خیرین و ائمه جماعات تا ۳ ماه آینده خبر داد.

نصراله آبادیان لزوم توجه به بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران و نوسازی مساجد فرسوده که نیاز به بازسازی اساسی دارند را از مهم ترین اهداف مدیریت شهری دربرنامه توسعه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در محله ها عنوان کرد .

شهردار منطقه ۱۱ با بیان این که طرح بازسازی مساجد با کمک ائمه جماعت ، خیرین و داوطلبان محله ای برای نخستین بار از سوی معاونت فنی و عمرانی این منطقه ارائه و به اجرا در آمده است ؛ از تکمیل عملیات اجرایی بازسازی ۳ مسجد پنبه چی ، امام محمد باقر و مسجد رضوی تا ۳ ماه آینده خبر داد و افزود: مردم محله های مرکزی شهر تهران با هویت مذهبی قوی و رویکرد مسجد محوری همواره به امور دینی و فعالیت های مذهبی و امور خیرخواهانه اجتماعی علاقمند بوده اند و این تمایل به گسترش فرهنگ دینی را می توان در مشارکت آنان برای نوسازی و بازسازی مساجد به خوبی مشاهده کرد ومدیریت شهری این منطقه نیز در اجرای پروژه ، نظارت و کمک های مالی در کنار مردم مشارکت نموده است.

او ضمن تأکید بر این که اتخاذ چنین شیوه ای برای اجرای پروژه بازسازی مساجد علاوه بر احساس تعلق محله ای ؛ سرعت عمل و صرفه جویی قابل توجهی را در هزینه ها در بر داشته است ؛ افزود: مهم ترین موضوع در احداث و بازسازی این مساجد در قدم اول برپایی نماز جماعت بوده و پس از آن با کمک های خیرین وارد مراحل دیگر شدیم.

همچنین به گفته حجت الاسلام ماشاءالله عباسی رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد منطقه ۱۱ عملیات بازسازی مسجد پنبه چی که از ۲ سال پیش به طور کامل تخریب شده بود ؛ در حال انجام است . این طرح که با هدف اضافه کردن مکان های فرهنگی و اداری به بنای مسجد و در ۲ فاز برنامه ریزی شد ؛ به زودی به اتمام می رسد.

حجت الاسلام ماشاءالله عباسی خاطر نشان کرد : ۳۰درصد از طرح توسعه و بازسازی مسجد امام محمد باقر (ع) نیز انجام شده است و طرح نوسازی مسجد رضوی هم پیبشرفت خوبی داشته است که طبق پیش بینی و برنامه ریزی تا پایان مرداد ماه به پایان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش مسجد "پنبه چی" ، "امام محمد باقر (ع)" و مسجد "رضوی" مراحل نهایی تکمیل بنا را می گذرانند و تا ۳ ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

نور پردازی و زیبا سازی نمای ساختمان لانه زنبوری شرکت پست

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ گفت: زیبا سازی و نورپردازی نمای ساختمان لانه زنبوری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با طراحی مدرن و زیبا به زودی آغاز خواهد شد.

امیر حسین عساری با بیان این که ساختمان مرکزی پست واقع در خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشکر یک ساختمان قدیمی بی نظیر است که از فرم هندسی خوبی برخوردار است؛ گفت: با هماهنگی سازمان زیبا سازی شهر تهران امکان نور پردازی و بهسازی نمای این ساختمان فراهم شده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

عساری در این باره افزود: طی هماهنگی هایی که با سازمان زیبا سازی شهر تهران انجام شده است ؛ نور پردازی هنری این ساختمان قدیمی شهر تهران به عنوان یکی از زیبا ترین بناهای پایتخت انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ همچنین خاطر نشان کرد که پیشنهادهای شهروندان و درخواست شورایاران مبنی بر بهسازی نمای ساختمان مرکزی پست به سازمان زیبا سازی شهر تهران ارائه واین سازمان نسبت به طراحی نورپردازی اقدام کرده است که پس از انتخاب مجری طرح ؛ عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

گل‌کاری و احداث فرش گل در محورهای اصلی و بزرگراه‌های منطقه۱۳

شهردار منطقه ۱۳ از از توسعه فضاهای گل‌کاری و احداث فرش گل در محورهای اصلی و بزرگراه‌های این منطقه خبر داد.

هادی ذاکری ، شهردار منطقه ۱۳ گفت : در راستاي حفظ و توسعه فضاي سبز بهينه، رفاه حال شهروندان و ایجاد زیبایی بصری، تلطیف هوای شهر و کاهش آلودگی هوا عملیات احداث فرش گل در چندین نقطه از سطح محدوده اجرایی شد.

وی افزود: طی ماه های گذشته فرش های گل با استفاده از گل های اطلسی و جعفری در رمپ و لوپ امام علی (ع)، بوستان ورزش، پشت دیوار پارک پیروزی و میدان کلاهدوز به متراژ ۱۸۰۰ مترمربع گسترده شد.

ذاکری با اشاره به ارتقای کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا و برخورداری فضاهای شهری از منظر مناسب خاطر نشان کرد : همزمان بدنه سازی بزرگراه ها وتوسعه فضای سبز طرح های زیباسازی درقالب نقاشی دیواری، نورپردازی، نصب المان و..در سطح محدوده درحال اجرا است.

مجموعه فرهنگی سراسر نمای مقاومت اقدام قابل توجه شهرداری تهران در فرهنگ سازی است

فخر الدین صدیق شریف با اشاره به اینکه باید به توسعه فضاهای فرهنگی در راستای بازتعریف ارزش های دفاع مقدس به دور از نگاه های سیاسی توجه ویژه ای شود، گفت: راه اندازی مجموعه فرهنگی سراسر نمای مقاومت از سوی شهرداری تهران اقدام بسیار ارزشمندی است.

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اقدام شهرداری تهران در راه اندازی مجموعه فرهنگی سراسرنمای مقاومت را بسیار قابل توجه و ارزشمند دانست و گفت:این مجموعه تداعی کننده خاطرات وارزشهای دوران دفاع مقدس است.

وی ادامه داد:مطمینا این اقدام مدیریت شهری تهران در راستای بها دادن به افرادی که هشت سال دلاورانه از این سرزمین دفاع کردند با استقبال چشم گیر مردم همراه خواهد شد.

بازیگر سریال کیمیا با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس، رزمندگان با دفاع جانانه در برابر دشمن حماسه ای ماندگار را در تاریخ رقم زدند، بیان داشت:ما در جنگ تنها با یک کشور روبرو نبودیم بلکه تمام قدرت ها همسو بایکدیگر و در یک صف واحد در برابر ما ایستادند.

وی بازتولید ارزش های دفاع مقدس و توجه به آن دوران را وظیفه همه مسئولان دانست و تصریح کرد: تمامی فعالان در عرصه فرهنگی و هنری از جمله هنرمندان و اصحاب رسانه در راستای زنده نگه داشتن خاطرات دوران دفاع مقدس وظیفه مهم و سنگینی بر عهده دارند.

بازیگر درچشم باد با اشاره به اینکه جوانان زیادی به شهادت رسیدند تا خرمشهر آزاد شد گفت: با فتح خرمشهرجنگ وارد مرحله نويني شد و قواي اسلام با حمله هاي كوبنده خود، مرحله به مرحله پيروزي هاي تازه اي را به ارمغان آوردند.

صدیق شریف گفت: فتح خرمشهر باعث شد كه آمريكا و ساير قدرت هاي استعماري، حساب كار خود را بكنند و از موضع تهاجم و حمله، به موضع دفاع بيفتند، بنابراین حفظ خاطرات دفاع مقدس به ویژه عملیات غرور آفرین بیت المقدس بسیار ضروری است.

صدیق شریف در ادامه با بیان اینکه مجموعه فرهنگی سراسر نما مقاومت ارزنده ترین اقدام ممکن از سوی مدیریت شهری تهران محسوب می شود گفت: ایجاد این فضا موجب نگه داشت و تداعی خاطرات دوران دفاع مقدس و به ویژه عملیات بیت المقدس می شود.

به گفته این هنرمند لازم است تبلیغاتی مناسبی نیز در راستای معرفی مجموعه فرهنگی سراسر نمای مقاومت در شبکه های مجازی، خبرگزاری ها و رسانه ملی صورت گیرد.

صدیق شریف با اشاره به اینکه حرکت فرهنگی بسیار شایسته ای از سوی شهرداری تهران در ایجاد فضاهای فرهنگی در سطح شهر تهران صورت گرفته است گفت: اهمیت زنده نگه داشتن خاطرات دوران دفاع مقدس به اندازه ای است که هیچ جریان سیاسی نمی تواند این مسئله را کتمان کند.