تاکید وزیر ورزش برحضور اخلاقی و قدرتمندانه کاروان ایران در المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نصب پرچم ۲۰۰ متری آستان قدس رضوی در محل کمیته ملی المپیک محمود گودرزی اظهار داشت: امیدواریم در سایه توجه حضرت ولیعصر(عج) و عنایت امام رضا(ع)، کاروان ایران حضوری معنوی، فرهنگی و اخلاقی در میدان سیاسی المپیک داشته باشد.

وی تصریح کرد: حضور کاروان ورزش ایران در المپیک بیانگر ثبات، آرامش و اقتدار نظام اسلامی است؛ البته که حضور در این عرصه باید اخلاقی و قدرتمندانه باشد ضمن اینکه در جهان سیاست و روابط بین‌الملل، تلاش کشورها بر این است که به نحوی اقتدار سیاسی خود را به رخ عالم بکشند و ایران در این زمینه نباید کم بیاورد.

وزیر ورزش و جوانان ضمن تشکر از فدراسیون‌هایی که در راه المپیک و برای کسب سهمیه این بازی‌ها تلاش کردند، یادآور شد: این تلاش‌ها با وجود خیلی از محدودیت‌های مالی بود با این حال هرگز توقف نداشت. ضمن اینکه مسئولان هم تا حد امکان کمک کردند تا فضا به گونه‌ای شکل بگیرد که بتوانند ورزشکاران در شرایط مناسب تمرین کنند.

گودرزی با بیان اینکه تا به امروز روند کسب سهمیه برای المپیک ریو مطلوب بوده، ابراز امیدواری کرد که در فرصت باقی‌مانده تعداد سهمیه‌های بیشتری به دست بیاید.

وی گفت: امید داریم تیم ملی والیبال هم به نتیجه برسد و این‌گونه یک سهمیه خاص به کاروان ایران اضافه شده و باعث افزایش جهشی سرمایه‌ها شود ضمن اینکه در بخش پارالمپیک هم تا به امروز سهمیه خوبی از آن ورزش ایران شده اما باید سهمیه‌های دیگری هم کسب شود؛ در کل من نسبت به این موضوع خوشبین هستم.

معاون رئیس‌جمهور در امور ورزش با ابراز امیدواری از اینکه ورزشکاران ایران، نمایندگان شایسته‌ای از نظام جمهوری اسلامی ایران در میادین المپیک باشند، گفت: امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش رود که جشن موفقیت این ورزشکاران را در کشور برگزار کنیم و شاهد بهبود خیلی از رکوردها باشیم؛ همانطور که رکورد بانوان به لحاظ تعداد سهمیه شکسته شد.