کارگاه هم اندیشی محققان پهنه های کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه هم اندیشی محققان و کارشناسان مسئول پهنه های کشاورزی آذربایجان غربی در ارومیه گفت: بررسی ها و تحقیقات در مزارع بیانگر کاهش ۱۰ تا ۹۰ درصدی عملکرد مزارع دیم در کشاورزی سنتی است.

عبدالعلی غفاری افزود: استفاده از ارقام بومی با گونه های قدیمی، متغیر بودن میزان بذر مصرف شده از ۷۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار، نامناسب بودن بستر بذرها، عملیات خاک ورزی غلط در طی دوره آیش و نامناسب بودن بستر بذر از دیگر عوامل موثر بر کاهش عملکرد در مزارع دیم است.

وی اظهار داشت: کشاورزان باید توجه داشته باشند که حداکثر شیب مجاز ۱۲ درصد با بافت خاک متوسط تا سنگین از مشخصات مناطق دیم است ولی مسایل اساسی در دیم کاری اغلب ناشی از شرایط اقلیمی است و یا نسبت به شرایط اقلیمی تشدید می شود.

غفاری بیان کرد: در کشور تنها ۲.۳ درصد از خاکها مناسب دیم کاری است و ۲۹ درصد کشور جزو مناطق نیمه خشک محسوب می شود.

زین العابدین قمری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز گفت: این استان به عنوان استان پایلوت برای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در سال ۹۵ انتخاب شده است.

وی بیان کرد: طرح پهنه بندی کشاورزی با به کارگیری بهینه نیروهای کارشناسی موجود و با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش فنی و انتقال یافته های تحقیقاتی کارشناسان در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی در سطح روستاهای استان اجرا می شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: در طرح پهنه بندی حوزه عمل مراکز جهاد کشاورزی بین کارشناسان مراکز تقسیم می شود تا با ایجاد رقابت بین کارشناسان زمینه افزایش تولیدات کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت فراهم شود.

این کارگاه با حضور ۱۰۰ نفر از کارشناسان بخش ترویج و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان به مدت یک روز برگزار شد.

آذربایجان غربی دارای بیش از ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشت شده است، این استان سالانه ۶.۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید و روانه بازار مصرف می کند.