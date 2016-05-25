خرمشهر هنوز در فقر بسر می برد/شاید مسئولان به فکر بازسازی افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قنبرزاده با اشاره به برگزاری دیدار فینال جام حذفی بین تیم های استقلال و ذوب آهن در خرمشهر گفت: اگر خرمشهر را بعد از جنگ نساخته ایم، زیرساخت های این شهر در حالت شیبه جنگ قراردارد، آب آن مشکل دارد، اگر متولیان و مسئولان کشور توصیه امام راحل را در باره این شهر هنوز نتوانسته اند اجرا کنند و خرمشهر هنوز در فقر و مشکلات عدیده بسر می برد، شاید فوتبال بتواند به نوعی با زبان گویای خود و باتوجه به اینکه 40 میلیون نفر بیننده و هوادران بیشماری در کشور دارد به نوعی این مشکلات را به گوش مسئولان برساند.

قنبرزاده افزود: این رویداد می تواند مسئولین کشور را به تفکر وادار کند تا به فکر بازسازی خرمشهر باشند.

وی بیان کرد: درست است که زیر ساخت های خرمشهر مانند هتل بعد از مدت ها هنوز محدود است،باید دید چه کسی این محدودیت ها را بوجود آورده است.

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران تاکید کرد: فینالیست ها - استقلال و ذوب آهن - نیز به کمبود امکانات در خرمشهر اذعان کرده اند و به نوعی صحبت هایشان درست است اما خوشحال هستیم که جامعه فوتبال افکار عمومی را برای کمک به این شهر سوق می دهد و شاید این سر آغازی باشد برای رسیدن به بازسازی خرمشهر.

این مقام مسئول گفت: یادمان نرود که جام حذفی یادواره آزاد سازی خرمشهر است و این حداقل کاری است که جامعه فوتبال برای ادای دین به خرمشهر،شهدای خرمشهر ،شهدای عملیات بیت المقدس ،شهدای خوزستان و شهدای 8 سال دفاع مقدس می توانست انجام دهد.