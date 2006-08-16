مدير حوزه علميه برادران مشكين شهر در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: حوزه علميه اين شهر در سال 1326 شمسي تاسيس شده است و در سال 1363 تعميرات اساسي در آن صورت گرفته و بازگشايي شده است. در اين حوزه علميه 55 طلبه در پايه هاي يك تا شش مشغول به تحصيل هستند كه در سال جديد تحصيلي 15 نفر نيز به آنان اضافه خواهند شد.

مدير حوزه علميه المهدي (عج) افزود: كتابخانه با ابعاد 12 متر و با سه هزار جلد كتاب، يك دستگاه رايانه براي فعاليت هاي اداري، 2مدرس، 8 حجره و ... از امكانات اين حوزه است. 10 استاد نيز در اين حوزه به صورت افتخاري و بدون دريافت حق الزحمه مشغول به تدريس هستند.

حجت الاسلام "پرويز پناهي" افزود: اين حوزه با كمبود حجره و فضاي آموزشي و كتابخانه اي مواجه است. توسعه بانك نوار و خريد رايانه و يك خودرو براي تردد اساتيد نيز از نيازهاي اين حوزه است. اين مشكلات در حالي است كه زمين هاي بسياري مانند زمين محل استقرار نيروي انتظامي شهر و يك زمين 220 متري موقوفه متعلق به اين حوزه است ولي مشكلات ثبتي موجود امكان در اختيار گرفتن اين زمين ها را با مشكل مواجه كرده است.

وي افزود: اقداماتي براي در اختيار گرفتن اين زمين ها صورت گرفته است ولي در صورت در اختيار داشتن اين زمين ها بودجه براي ساخت نيز بايد تامين شود.