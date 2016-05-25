هنرمندان اسوه های ایثار را معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه هنر تبریز، محسن رضایی روز چهارشنبه در این آیین که به همت دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ما را از سرافکندگی به سربلندی کشاند، افزود: هنر متعهد باید در مسیر اشاعه فرهنگ مقاومت از اسوه های داخلی غافل نشود.

وی با اشاره به اینکه نماد شخصیتی بانو دباغ در ابتدای زندگی اش در عشق به علم نمایان شد، افزود: وی مبارزات سیاسی خود را با کار فکری و آگاه سازی شروع کرد.

رضایی با اشاره به اینکه مرضیه حدیدچی دباغ از جمله اشخاصی است که بیشترین شکنجه را در دوران رژیم ستم شاهی تحمل کرده است، اظهارکرد: وی با تمام وجود در چارچوب ارزش های اسلامی حرکت می کرد.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی به برکت همین زنان تثبیت شده است، گفت: این زنان الگوی مناسبی برای جوانان ما هستند.

رضایی با بیان اینکه تفکر از خودبیگانگی و کوچک شمردن ارزش های ملی از بیرون مرزها هدایت می شود، خاطرنشان کرد: هنر مرضیه دباغ این است که در کنار مبارزه حق خانواده را هم ادا کرد.

وی با اشاره به فعالیت های مبارزاتی بانو دباغ در سوریه و لبنان اظهارکرد: این بانوی مسلمان پس از پیروزی انقلاب هم با توجه به ناامنی های موجود در کشور، اسلحه به دوش می گیرد و به جنگ ضد انقلاب در کردستان می رود.

رضایی با اشاره به اینکه خانم دباغ برای مدتی فرماندهی سپاه همدان را به عهده داشت، خاطرنشان کرد: وی زینب گونه از ارزش های اسلامی دفاع و با وجود شکنجه دخترش توسط ساواک ایستادگی کرد و از هدف منحرف نشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز هم با صدور پیامی به مراسم تجلیل از مرضیه حدیدچی (دباغ)، از مبارزات این بانوی ایرانی به عنوان اسوه ایثار و مقاومت انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

در این پیام، آیت‌الله محسن مجتهد‌شبستری با اشاره به اینکه نکوداشت اسوه‌های ایثار، مصداق تعظیم شعائر و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت به اسلام ناب محمدی است، آورده است: رمز جاودانگی اعمال انسان در گرو اتصال به خداوند است و اگر به جهاد متصل شود، ثمره بهشت و سعادت مردم انقلابی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ جریان یابد و اصل و نسل را فرا گیرد، سنت الهی خانه باطل را خراب و حکومت صالحان را نوید می‌دهد، افزوده است: متولیان فرهنگی جامعه رسالت خود برای معرفی الگوی مقاومت به نسل جوانی که انقلاب و جنگ را لمس نکرده‌اند، انجام دهند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، با تاکید بر اینکه خانم دباغ از دلباختگان حضرت زهرا (س) است که ندای «هل من ناصر» ولی زمان را لبیک گفت، اظهار کرد: او طاغوت زمان را به ستوه آورد و این مراسم ادای دِین کوچکی است تا در نعمت حکومت اسلامی و ولایت فقیه، این مجاهدت‌ها را ارج نهیم.

آیت الله مجتهد شبستری، خاطرنشان کرده است: خانم دباغ از پیشکسوتان جهاد است که با زندگی سراسر مبارزه، شکنجه‌ها را تحمل کرد و اسوه واقعی زنان انقلابی است و باید با تقدیر از این اسوه‌ها و معرفی به عنوان الگوی زنان انقلابی، روحیه انقلابی را به نسل‌های جدید انتقال داد.

مرضیه حدیدچی در سال ۱۳۱۸ در شهر همدان در خانواده ای مذهبی و فرهنگی متولد شد.

وی فعالیت های سیاسی خود را در سال های ۱۳۴۰و ۱۳۴۱ با پخش و توزیع اعلامیه با ورود به تشکیلات تحت هدایت شهید سعیدی شروع کرد و در سال ۱۳۵۲ توسط ساواک دستگیر شد.

دباغ در سال ۱۳۵۳ پس از آزادی از زندان برای ادامه مبارزاتش به خارج از کشور مهاجرت کرده و در پایگاه های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش های رزمی و چریکی را طی می کند.

وی پس از هجرت امام خمینی (ره) به پاریس در سال ۱۳۵۷ به یاران ایشان می پیوندد.

این بانوی مبارز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به کشور بازگشت و در صحنه های مختلف از جمله فرماندهی سپاه همدان، نمایندگی مردم تهران و همدان در مجلس شورای اسلامی و تدریس در دانشگاه علم و صنعت خدمت کرد.

این آیین با حضور خانم مرضیه حدیدچی برگزار شد.