دریافت بیش از ۲۰۰ مقاله در همایش ملی دیرینه شناسی

احمد رئوفیان در حاشیه دهمین همایش ملی دیرینه شناسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: انجمن دیرینه شناسی ایران یکی از تخصصی ترین انجمن های علمی وزارت علوم و تحقیقات، هر سال همایش های خود را در دانشگاه ها و سازمان های مختلف از جمله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان، منطقه آزاد ارس، دانشگاه کرمان و سازمان حفاظت محیط زیست تهران برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان در سطح خراسان رضوی پویا ترین، فعال ترین و کارآمد ترین بخش های دانشگاه فرهنگیان کل کشور است؛ امسال هیئت مدیره انجمن دیرینه شناسی میزبانی دهمین همایش را در اختیار دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی واحد دانشور نیشابور قرار داده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان نیشابور عنوان کرد: هدف از برگزاری این همایش و همایش های مشابه گردآوری متخصصان دیرینه کشور و اطلاع رسانی در خصوص آخرین یافته های دیرینه شناسی برای سایر مخاطبان است.

وی بیان کرد: با فراخوانی که در سال گذشته صورت گرفت بیش از ۲۰۰ مقاله ارسال شد که هیئت داوران از مقالات ارسالی حدود ۳۲ مقاله را به شکل سخنرانی و بیش از ۳۰ مقاله را در قالب پوستر انتخاب کردند.

رئوفیان تصریح کرد: روز پنج شنبه ۶ خرداد بازدید علمی از دو مکان معدن فیروزه و نمک نیشابور و دیگر توالی های ژوراسیک شمال غرب نیشابور صورت خواهد گرفت.

وی گفت: بعد از این همایش پرونده دهمین همایش ملی دیرینه شناسی ایران به دلیل ورود به چاپ کتاب مجموعه مقالات بسته نخواهد شد.

دیرینه شناسی یکی از شاخه های تخصصی زمین شناسی است.