به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع کشت و صنعت لرستان با اشاره به اینکه نمی دانم با چه زبانی در رابطه با احیاء مجتمع کشت و صنعت لرستان تشکر کنم، اظهار داشت: از سرمایه گذار این مجتمع و تلاش های مدیریت ارشد استان تقدیر می کنم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰ نفر در مجتمع کشت و نعت لرستان مشغول به کار هستند، تصریح کرد: به طور حتم ظرف یک سال آینده ظرفیت اشتغال این مجموعه چند برابر خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در این مجموعه آخرین ابزار، امکانات و دانش به کار گرفته می شود، افزود: متاسفانه در گذشته از این ظرفیت ۱۳۰۰ هکتاری غافل بوده ایم.

حجتی با اشاره به اینکه ظرفیت عظیمی در بخش کشاورزی کشور داریم که از آن غافل بوده ایم، گفت: همواره اعلام می کنیم که کشور ما خشک و بی آب بوده و بارندگی آن کم است و این درحالیست که ظرفیت های عظیمی در حوزه کشاورزی کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه متوسط بارندگی در لرستان ۵۰۰ میلی متر بوده اما امسال این استان ۷۰۰ میلی متر بارندگی داشته است، تصریح کرد: لرستان دارای خاک حاصلخیز، هوای مناسب و ظرفیت های خوب در حوزه کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در لرستان و کشور ظرفیت های فوق العاده ای وجود دارد که به راحتی از کنار آنها می گذریم، افزود: نا آگاهی و اطلاع از این ظرفیت ها و تکیه به امکانات و پول فروش نفت دلیل بی توجهی به ظرفیت های خدادادی در کشور است.

حجتی با اشاره به اینکه احیاء مجتمع کشت و صنعت کار سنگین و نمونه ای در کشور است، اظهار داشت: این مجموعه کمک بزرگی به رفع مشکلات اقتصادی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کلنگ زنی ساخت مجموعه کشت بافت در این مجتمع نیز ظرفیت بسیار خوبی خواهد بود، یادآور شد: چراکه این مجموعه با کار دانش بنیان همراه است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد که اتفاقی که در مجتمع کشت و صنعت افتاده در ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی لرستان نیز رخ دهد.