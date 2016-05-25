به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و العین امارات در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

* تیم ذوب‌آهن که در این مسابقه احتیاج بسیاری به پیروزی داشت، با تبلیغات ذوب‌آهن پیش از بازی، تلاش کرد که هواداران خود را به ورزشگاه فولادشهر اصفهان بکشاند.

* با توجه به حساسیت این مسابقه و اهمیت آن برای فوتبال ایران، این دیدار به صورت زنده و مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شد.

* پیش از آغاز مسابقه، برق ورزشگاه فولادشهر به دلیل مشکلات فنی دچار قطعی شد اما با تلاش مسئولان فنی، این اتفاق به سرعت ختم به خیر شد.

* با توجه به حساسیت این مسابقه و اهمیت آن، نزدیک به ۸ هزار هوادار در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کرده بودند و سکوهای ورزشگاه فولادشهر در این بازی تقریباً پر شده بود.

* تماشاگران بازی حتی بعد از آغاز مسابقه، نیز همچنان به ورزشگاه فولادشهر اصفهان وارد می‌شدند و به جمع هواداران حاضر در ورزشگاه می‌پیوستند.

* با توجه به حضور چندین نفر از سران کشور امارات در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، مسئولان ورزشگاه در جایگاه ویژه تلویزیون‌هایی برای مهمانان خارجی تعبیه کرده بودند.

* برادرزاده شیخ ابوظبی نیز با توجه به اهمیت این مسابقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حاضر شده بود و مسابقه را از نزدیک تماشا می‌کرد.

* مهدی رجب‌زاده کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در این مسابقه به دلیل مصدومیت در ترکیب ذوب‌آهن قرار ندارد؛ غیبت او باعث شده که بسیاری نگران شرایط خط هجومی ذوب‌آهن در این مسابقه باشند.

* قاسم حدادی‌فر، کاپیتان دوم تیم ذوب‌آهن با توجه به غیبت رجب‌زاده در مسابقه امروز بازوبند کاپیتانی را بر بازوی خود بسته بود.

* کاوه رضایی، مهاجم تیم ذوب‌آهن که این روزها شایعه حضور او در لیگ قطر به گوش می‌رسد، امروز در ترکیب اصلی تیمش به میدان رفته بود.

* یحیی گل‌محمدی، سرمربی ذوب‌آهن در این مسابقه از ترکیب و تلفیق بازیکنان جوان و باتجربه در تیمش استفاده کرده بود. البته او در نیمه نخست با گل تیم العین غافلگیر شد و در ادامه تلاش کرد که گل خورده را جبران کند.

* احسان پهلوان در نیمه نخست بازی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و تلاش کرد که در یک صحنه نیز برای تیمش گلزنی کند اما این اتفاق صورت نگرفت.

* هواداران ذوب‌آهن که در این مسابقه با حرارت بسیاری دیدار را دنبال می‌کردند، پس از آنکه موقعیت‌های احسان پهلوان از دست رفت، با صدای بلند، افسوس خود را اعلام کردند.

* تیم العین در نیمه نخست این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و با توجه به برتری محسوس این تیم نسبت به ذوب‌آهن، گل نخست نیز از سوی این تیم به ثمر رسید.

* احسان پهلوان که در نیمه نخست این مسابقه با مصدومیت مواجه شد، در نهایت در دقیقه ۳۵ مسابقه به دلیل مصدومیت اجباری با دانیال اسماعیلی‌فر تعویض شد.

* شعار «ایران، ایران» هواداران ذوب‌آهن بارها در این مسابقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان سر داده شد.

* در نیمه نخست مسابقه دومین تعویض تیم ذوب‌آهن نیز صورت گرفت و مهرداد قنبری در دقیقه ۴۲ بازی به جای هاشم بیک‌زاده وارد زمین مسابقه شد.

* در یک صحنه دقایق پایانی مسابقه، احمد غریب، بازیکن تیم العین پس از برخورد با محمدرضا عباسی، بازیکن ذوب‌آهن روی او خطا کرد که این صحنه با شیطنت بازیکن تیم اماراتی همراه شد.