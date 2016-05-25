به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به لرستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام وزارت بهداشت در رابطه با مصرف بی رویه سموم کشاورزی در کشور گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی با بیان اینکه اگر مصرف بی رویه سموم کشاورزی در کشور وجود دارد وزارت بهداشت جلوی آن را بگیرد، تصریح کرد: نباید در این رابطه کلی گویی شود و نگرانی و تشویش در جامعه رواج یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه سرانه مصرف سموم کشاورزی در ایران نسبت به سرانه جهانی به مراتب کمتر است، افزود: با توجه به اقلیم خشک کشور این میزان نیز باید کمتر شود و در آن شکی نیست.

حجتی با اشاره به اینکه مصرف سموم کشاورزی در کشور را سازماندهی کرده ایم، گفت: نباید سموم پرخطر کشاورزی وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه مراکز معتبر و مجاز فروش سموم در کشور مشخص شده اند و باید مراکز غیرمجاز نیز بسته شوند، تصریح کرد: باید سموم کشاورزی با نسخه و با دستورالعمل مصرف در اختیار کشاورزان قرار گیرد.