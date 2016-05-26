میز تجاری ایران و قزاقستان به میزبانی گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی شامگاه چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت صادرات غیرنفتی اظهار کرد: این میز تجاری ۱۲ خردادماه به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: به دنبال برگزاری موفق میز تجاری ترکمنستان در سال گذشته میز تجاری قزاقستان و جلسه مشترک بررسی افزایش تجارت با ترکمنستان و تسهیل در انتقال ارز با حضور رئیس بانک صادرات عشق‌آباد در هفته آینده برگزار می‌شود.

به گفته وی طولانی بودن صدور ویزا، نبود حضور فعال صادرکنندگان استان در کشور قزاقستان، نبود تعرفه ترجیحی، مشکلات ناشی از انتقال ارز، کشت فرا سرزمینی، صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به علاقه مسئولین کشور قزاقستان، پرورش ماهیان خاویاری، خطوط منظم کشتیرانی، حمل زمینی، استفاده از ظرفیت راه‌آهن در حوزه صادرات و توریست درمانی و گردشگری، ازجمله موضوعاتی هستند که در این میز تجاری موردبررسی قرار خواهند گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش تجارت استان گلستان در پسابرجام اشاره و تصریح کرد: با راه‌اندازی خط ریلی اینچه برون هم‌اکنون کانال جدیدی در اقتصاد به وجود آمده و زمینه‌ساز یک تجارت بزرگ در کریدور شمال به جنوب و فرصتی استثنایی برای گلستان است.

وی تأکید کرد: توسعه تجارت با کشورهای CIS از اهدافی توسعه صادراتی استان است که خط ریلی اینچه برون مزیت آن را فراهم کرده است.

بهرامی بابیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نیز دغدغه تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را دارد، اضافه کرد: مشکلات و خلأها در حوزه اقتصاد کشور کاملاً مشهود است و اتاق ایران و گرگان نیز تلاش دارد برای حل این موضوعات تیم اقتصادی دولت را همراهی کند تا فضای مناسب‌تری رقم بخورد.