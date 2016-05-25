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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۲۳

بودجه ۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران مهاجران

بودجه ۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران مهاجران

معاون کمیسیون اروپایی می گوید اتحادیه اروپا برای اسکان و مدیریت مهاجران در سال جاری مبلغ ۱۰ میلیارد یورو را هزینه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا برای حل بحران مهاجران خارجی که در این قاره سکونت دارند در نظر دارد مبلغ ۱۰ میلیارد یورو هزینه کند.

«فرانس تیمرمانس» معاون کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا ضمن اعلام این خبر گفت: بحران مهاجران به نقطه حساسی رسیده است و در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ این مبلغ برای حل این بحران در نظر گرفته شده است.

به گفته تیمرمانس این مبلغ تا پایان سال ۲۰۱۶ برای اسکان و مدیریت مهاجران کشورهای اروپایی اختصاص خواهد یافت که علاوه بر مهاجران برای امنیت مرزهای شرق اروپا نیز هزینه می شود.

به گفته مقامات اتحادیه اروپا سال گذشته کمتر از ۲ میلیون نفر مهاجر خارجی وارد کشورهای اروپایی شده اند.

تیمرمانس افزود: علاوه بر مبلغ کنونی ممکن است هزینه های اضافی نیز برای امنیت مرزهای شرقی در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3668404

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