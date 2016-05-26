به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، عبدالرضا دشتی زاده گفت: مردم گوران و پی پشت جزیره قشم براساس مطالعات مردم نگاری انجام شده بیش از یک قرن در صنعت لنج سازی سابقه دارند.

وی با اشاره به فعالیت کارگاه عظیم لنج سازی در روستای گوران جزیره قشم، افزود: با چند لنج قدیمی و قراردادن اشیاء مربوط به این صنعت در داخل لنج ها می توان موزه ای بزرگ و روباز با هدف کسب درآمدهای پایدار برای جوامع محلی در کنار سواحل زیبای روستای گوران ایجاد کرد. گردشگران با ورود به موزه می توانند با وسایل لنج و نحوه ساخت آن از طریق بروشورها و اطلاعات راهنمایان، آشنا شوند.

وی معتقد است مردم روستای گوران و پی پشت جزیره قشم با مجهز کردن لنج های خود به نرده های حفاظت و ارائه جلیقه نجات به مسافران و تجهیز لنج ها به کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی باید خدمات ویژه سفرهای دریایی با لنج را در این جزیره تقویت کنند.

دشتی زاده با اشاره به اینکه قشم در دل آب های خلیج فارس قرار گرفته، افزود: با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز پهلوگیری لنج ها در کنار ساحل و رعایت اصول ایمنی در سفرهای دریایی باید به حق واقعی خود با استفاده از ظرفیت دریا و صنایع دریایی دست یابیم.

وی با تاکید بر اهمیت لزوم معرفی صنعت لنج سازی قشم در بسته های گردشگری، گفت: کارگاه های لنج سازی گوران و پی پشت با تبدیل شدن به مراکز توریستی می توانند سهم مهمی از درآمدهای این صنعت را به خود اختصاص دهند.

رئیس واحد توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، آشنایی با نحوه ساخت لنج و کسب اطلاعات مربوط به چوب درختان کُنار، کِرت و ساز در ساخت هر بخش یک لنج را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: راهنمایان مراکز توریستی باید نقش چوب هر یک از درختان را در ساخت لنج، به گردشگران ارائه کنند.

وی با اشاره به علاقمندی گردشگران برای سفرهای دریایی با استفاده از لنج اظهار کرد: در روستای گوران یکی از اهالی این روستا با یک لنج کوچک شش متری به نام « ترتری »، خدمات ویژه گردشگری با پخش موزیک محلی و ارائه غذا در مسیر جنگل دریایی حرا به گردشگران را آغاز کرده که باید با ارائه آموزش و مجوز های لازم از این اقدام حمایت کرد.