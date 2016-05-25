بلژیک چهار نفر را به اتهام اقدام تروریستی دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد پلیس بلژیک از دستگیری چهار نفر مظنون به حملات تروریستی در شهر «آنتورپ» خبر داده است. این مقام امنیتی گفته است این چهار نفر از کشورهای سوریه و لیبی وارد اروپا شده اند.

بر اساس این گزارش روز چهارشنبه پلیس بلژیک در جستجوی خانه به خانه در شهر آنتورپ موفق به دستگیری گروهی از افرادی شده است که گفته می شود قصد حملات تروریستی در این کشور را داشتند.

پلیس می گوید دو نفر از این افراد دستگیر شده به طور مشروط آزاد شده اند. به گفته مقامات امنیتی بلژیک در جریان عملیات پلیس علیه تروریست ها تا کنون هیچ سلاحی کشف نشده است.

بعد از انفجارهای مترو و فرودگاه بروکسل وضعیت امنیتی در کشور بلژیک به سطح هشدار رسیده است. بیشتر نیروهای پلیس این کشور به طور نسبی در حالت آماده باش به سر می برند.