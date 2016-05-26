تغذیه با شیر مادر از بروز عفونت های گوش در نوزاد پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان بیمارستان کودکان نیشنواید آمریکا نشان می دهد تغذیه با شیر مادر در مقایسه با شیرهای ترکیبی دیگر می تواند علاوه بر کاهش ریسک اسهال در ۱۲ ماه اول زندگی نوزاد، موجب کاهش عفونت های گوش هم شود.

در این مطالعه، ۴۹۱ مادر نظرسنجی ای را تکمیل کردند. در این نظرسنجی از هر چهار زن، ۳ نفر از ترکیب تغذیه با شیر مادر، شیر مادر از طریق شیشه و مخلوطهای جایگزین شیر مادر در ۱۲ ماهه اول زندگی نوزادشان استفاده می کردند.

محققان دریافتند یک ماه تغذیه با شیر مادر از طریق سینه با کاهش ۴ درصدی احتمال بروز عفونت گوش مرتبط بود. در مورد کودکانی که شش ماه در دوره نوزادی با شیر مادر از طریق سینه تغذیه شده بودند، کاهش بروز این مشکل ۱۷ درصد بود.

نکته جالب توجه این است کودکانی که به مدت شش ماه شیر مادر را از طریق شیشه خورده بودند، در حدود ۱۴ درصد بیشتر در معرض ابتلا به عفونت گوش قرار داشتند.

سارا کیم، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کاملا مشخص نیست که چرا عفونت گوش با تغذیه با شیشه مرتبط است، اما می تواند به این دلیل باشد که در طول مکیدن شیشه، فشار منفی ایجاد می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «این فشار منفی از بطری به گوش میانی نوزاد در طول شیرخوردن منتقل می شود، که در نتیجه ممکن است عفونت های گوشی را به همراه داشته باشد.»

به گفته این محققان، نوزادانی که با شیر سینه تا حدود ۶ ماه تغذیه می شوند، درحدود ۳۰ درصد کمتر در معرض ریسک اسهال قرار دارند.