برگزاری همایش بین المللی رسانه‌ های اسلامی در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، «بخشی الله منصور» از اعضای هیات اداره کننده همایش بین المللی رسانه های اسلامی در بخش افتتاحیه همایش بر نقش مهم و موثر رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی مردم جهان تاکید کرد.

امام جماعت مسلمین در اندونزی در ادامه صحبت هایش افزود رسانه ها می توانند به اندازه قوانین و مقررات بر روی افکار و اندیشه ها تاثیر بگذارند. به نظر وی در جهان امروز جریان اصلی رسانه ها دست کسانی است که هدف اصلی شان ضربه زدن به جهان اسلام و منافع مسلمانان است.

بخشی الله منصور در این همایش که با عنوان «اتحاد رسانه های اسلامی برای حمایت منافع جهان اسلام و مسلمانان و به ویژه فلسطین و قدس» برگزار می شود جهان اسلام و مسلمانان را به اتحاد و یکپارچگی و جهاد برای آزادی فلسطین و قدس شریف فراخواند.

به گفته وی مسلمانان امتی هستند که در برابر دیگر ملت ها از ظرفیت ها و امکانات بالاتری برخوردارند و یکپارچگی بین مسلمانان می تواند بروز و ظهور قدرت جهان اسلام را تقویت کند.

وی تصریح کرد اگر رسانه ها اتحاد بالقوه مسلمانان را تقویت کنند شاهد گسترش این قدرت در سراسر جهان خواهیم بود و لذا این کنفرانس باید در این راستا به مقابله با انواع مختلف تصویر سازی های غلطی که از جهان اسلام شده برود به ویژه الگوهای قالبی ای که در داخل خود رسانه های اسلامی جا افتاده است.

نمایندگان رسانه‌های کشورهای مختلف از جمله ایران، اندونزی، استرالیا، کویت، لبنان، لیبی، فیلیپین، مالزی، نیجریه، سنگاپور، سودان، تایلند، تونس، ترکیه، آمریکا، و فلسطین در این همایش دو روزه حضور دارند.