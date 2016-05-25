به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاصلی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر اظهار کرد: هزینه هایی که توسط نظام مهندسی برای تاییدیه استحکام بنا ابلاغ شده، زیاد است و پا به پای عوارض شهردای که برای پایان کار و صدور پروانه دریافت می کند، بالاست.

وی ادامه داد: این مسئله دغدغه برخی شهروندان است که برای تاییدیه استحکام بنا مراجعه می کنند، زیرا از نظر کیفی و عملیاتی نیز مهندسان ناظر کاری انجام نمی دهند و نمی دانند که حتی این ساختمان ها کجا هستند.

عضو شورای شهر خرم آباد گفت: دغدغه مردم این است که چرا باید برای این کار پول بپردازند در حالی که هیچگونه اقدام علمی و فنی بر روی ساختمان های مردم انجام نمی شود.

مردم رغبتی برای پرداخت مبالغ استحکام بنا ندارند

حاصلی اضافه کرد: در خصوص منازل مسکونی، مردم دغدغه های خودشان را دارند و از نظر آنها هزینه های نظام مهندسی برای این کار متعارف نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از شهروندان برای پایان کار ساختمان هایی که چندسال قبل ساخته اند و برای تاییدیه استحکام بنا به قانون متوسل شده اند اما به مانعی به نام نظام مهندسی برخورد کرده اند و می گویند اگر قرار بود از نظر استحکام مشکلی برای ساختمان ها پیش می آمد تا کنون این اتفاق می افتاد.

عضو شورای شهر خرم آباد یادآور شد: مردم از نظر روحی و روانی نمی پذیرند خانه ای که ۳۰ سال در آن زندگی کرده اند و مشکلی نداشته است چرا باید این همه هزینه برای تایید استحکامش پرداخت کنند.

حاصلی با بیان اینکه مردم رغبتی برای پرداخت این مبالغ ندارند، اظهار کرد: در تهران و سایر شهرها هم مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که با همکاری و تعامل به نفع مردم ، مرتفع شد.

وی تصریح کرد: لازم است که نظام مهندسی هم به این موضوع به عنوان منبع درآمد برای همکاران نگاه نکنند زیرا مساله این است که مردم نسبت به نوع رابطه بدبین شده اند نه مهندسین یا نظام مهندسی زیرا در خارج از سیکل اداری مردم هزینه ها را می پردازند.

ضلع غربی معبر ساحلی کیو باید بسته شود

عضو شورای شهر خرم آباد در بخش دیگری از سخنانش وجود جرثقیل های موجود در محوطه مجتمع کیو را خطر قریب الوقوع عنوان کرد و گفت: این جرثقیل ها بر همه معابر اشراف دارند.

حاصلی افزود: ضلع غربی، جنوبی و حوالی میدان کیو به خاطر وجود این جرثقیل ها در خطر قرار دارد به نحوی که سایه سنگین وحشتناکی بر این قسمت حاکم شده است.

وی ادامه داد: از نظر مقررات و ایمنی کار یک سری اقدامات اداره کار و پیمانکار باید انجام بدهند ولی ضلع غربی معبر ساحلی کیو باید بسته شود.

وی اظهار کرد: در این قسمت معبر جایگزین وجود دارد و علایم لازم برای مردم که به پارک می روند در محدوده پروژه ننشینند زیرا معلوم نیست که حادثه چه زمانی رخ می دهد.

عضو شورای شهر خرم آباد همچنین به ضرورت نگهداری پل حاجی خرم آباد اشاره کرد و گفت: در بدنه پل حاجی که شمال و جنوب شهر را به هم وصل می کند؛ درختان زیادی روییده اند که ریشه و تنه آنها می تواند پایه های پل را از هم متلاشی کند.

حاصلی افزود: لازم است که شهرداری و دوستداران این اثر ارزشمند راهکارهایی برای حفظ این اثر و کاهش خطرات آن بدهند.

تاییدیه استحکام بنا هزینه گزافی برای مردم به همراه دارد

دیگر عضو شورای شهر خرم آباد نیز در این جلسه گفت: بر اساس ضوابط ایجاد شده و مکاتبات با شهردار، شهروندان باید تاییدیه استحکام بنا را از نظام مهندسی دریافت کنند که هزینه گزافی برای مردم به همراه دارد.

بیژن حسین پور افزود: در شرایطی که سیاست شهرداری ها برای ترغیب و تسهیل اخذ پروانه است این روال مانع ترغیب مردم برای کار قانونی است.

وی ادامه داد: حتی شورای شهر ، پیشنهاد شهرداری برای افزایش ۴۰ درصدی لایحه تجمیع را رد کرد در حالی که با توجه به جوابگو نبودن منابع شهرداری، افزایش حقوق پرسنل و حجم کارهای عمرانی می شد این طرح را پذیرفت ولی برای ترغیب مردم برای انجام کار این طرح رد شد و فقط در مواردی که بازدارنده بود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گفت: حتی در خصوص عوارض کسب که مردم هم شاکی بودند و مبالغی در حدود یک و نیم یا یک میلیون تومان عوارض برای مردم صادر شده بود این عوارض را به صد تا صدوپنجاه هزار تومان کاهش دادیم تا مردم به رعایت قانون ترغیب شوند.