هلاکت ده ها داعشی در مرکز فلوجه/تاکید العامری بر عدم ورود به شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، نیروهای امنیتی و حشد الشعبی عراق همچنان به عملیات نظامی برای آزادسازی تمام مناطق فلوجه از لوث تروریست های داعش ادامه می دهند.

هلاکت ده ها داعشی از جمله معاون والی فلوجه

ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی از کشته شدن معاون والی داعش در فلوجه و ده ها نفر از عناصر این گروه تروریستی در بمباران هوایی محل تجمع آنها در مرکز این شهر خبر داد.

این ستاد در بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های عراقی با پشتیبانی داده های اطلاعاتی حمله هوایی را به محل تجمع سرکردگان داعش در داخل مرکز فلوجه انجام دادند که در پی آن ده ها نفر از این گروه تروریستی از جمله معاون والی داعش کشته شدند.

وزیر دفاع عراق: داعش با تزلزل گسترده در فلوجه مواجه شده است

«خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق از تزلزل گسترده داعش در فلوجه خبر داده و اعلام کرد که این گروه تروریستی بسیاری از راهبردهای خود را کنار نهاده است.

العبیدی در جریان بازدید از عامریه الفلوجه و تیپ دهم پلیس محلی در این منطقه اظهار داشت که داعش بسیاری از راهبردهای خود از جمله حفظ زمین را کنار نهاده است. وی همچنین تصریح کرد که نیروهای مسلح قادر به تحقق اهداف خود بر اساس طرح ترسیم شده هستند.

هادی العامری: وارد فلوجه نخواهیم شد

«هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق با تاکید بر اینکه ماموریت نیروهای حشد الشعبی محاصره ۳۶۰ درجه ای شهر فلوجه است اعلام کرد که حشد الشعبی داخل فلوجه نخواهد شد.

وی گفت: ما وارد شهر فلوجه نخواهیم شد، ماموریت ما محاصره ۳۶۰ درجه ای این شهر و قطع شریان های ورودی آن است و پس از محاصره کامل فلوجه این شهر را به دستگاه های امنیتی، نیروهای واکنش سریع و مبارزه با تروریسم تحویل خواهیم داد.

العامری با بیان اینکه شهر فلوجه بزودی آغاز خواهد شد در عین حال مجددا از اهالی فلوجه خواست که به منظور حفظ سلامت و جان خود این شهر را ترک کنند.

اختصاص ۲ میلیارد دینار برای احداث اردوگاه پذیرنده آوارگان فلوجه

کمیته عالی امداد آوارگان عراق روز چهارشنبه از تخصیص ۲ میلیارد دینار به منظور احداث اردوگاهی در منطقه الخالدیه برای پذیرش آوارگان فلوجه خبر داد. این کمیته در بیانیه ای اعلام کرد که مبلغ ۲ میلیارد دینار برای احداث اردوگاهی در منطقه الخالدیه که پذیرای خانواده های آواره فلوجه خواهد بود اختصاص داده است.

این کمیته اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون دینار نیز برای امداد و تامین نیازهای ضروری آوارگان اختصاص داده شده است.

خنثی سازی حمله داعش با دو خودروی بمب گذاری شده در شمال شرقی فلوجه

شاکر جودت فرمانده پلیس عراق از خنثی سازی حمله گروه تروریستی داعش با استفاه از دو خودروی بمب گذاری شده در شمال شرقی فلوجه خبر داد. جودت اظهار داشت که نیروهای کماندو پلیس توانستند حمله داعش در نزدیکی پل السجر در شمال شرقی فلوجه را ناکام گذاشته و دو خودروی بمب گذاری شده به همراه تروریست های انتحاری داخل آنها را منهدم نمایند.

بررسی سیر عملیات آزادسازی فلوجه در دیدار حیدر العبادی و یان کوبیش

حیدر العبادی نخست وزیر عراق و یان کوبیش رئیس هیات سازمان ملل در عراق روند عملیات نظامی برای آزادسازی شهر فلوجه از سیطره داعش را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تلاش های دولت عراق برای حفظ جان غیرنظامیان در فلوجه نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

در این دیدار حمایت از ثبات سیاسی عراق و اهمیت انجام اصلاحات در این کشور نیز بررسی شد.