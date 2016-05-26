۵ مورد نقض آتش بس/۷ شهید در حمله تروریست ها به حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی نظارت بر آتش بس در سوریه وابسته به وزارت دفاع روسیه از ثبت ۵ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته که همگی در استان حلب روی داده است خبر داد.

این مرکز در بیانیه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته آتش بس در اغلب استان های سوریه پایدار بوده و ۵ مورد نقض آتش بس در استان حلب ثبت شده است.

بنا بر این بیانیه تروریست های جیش الاسلام محلات حی الزهراء و حی الخالدیه حلب را مورد حمله خمپاره ای قرار دادند. در همین حال تروریست های جبهه النصره نیز شهرک الفوعه در استان ادلب و مناطق حاکوره، رشا و الحداده در استان لاذقیه را بمباران کردند.

مرکز حمیمیم همچنین اعلام کرد که تروریست های جبهه النصره اردوگاه آوارگان حندرات، فرودگاه النیرب و محلات شیخ مقصود و صلاح الدین حلب را مورد حمله خمپاره ای قرار دادند.

از سوی دیگر هواپیماهای وزارت دفاع روسیه ۲۱ تن کمک های انسانی شامل مواد غذایی ارائه شده از سوی سازمان ملل را به شهر دیرالزور سوریه که تحت محاصره گروه تروریستی داعش است منتقل کردند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سانا گزارش داد که در پی حمله تروریست ها به مناطق مسکونی شهر حلب و حومه آن ۷ نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

در همین راستا در حمله خمپاره ای تروریست ها به حی الاشرفیه حلب ۳ زن شهید شدند. حمله تروریست ها به شارع النیل نیز ۵ زخمی برجای گذاشت که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

در منطقه صلاح الدین نیز یک نفر در تیراندازی تروریست ها به شهادت رسید. در منطقه اللیرمون نیز در پی تیراندازی تروریست ها به سمت منازل شهروندان در محله الخالدیه یک زن شهید شد.

تروریست ها همچنین محلات مسکونی در شهرهای نبل و الزهراء واقع در شمال حلب را با بیش از ۳۰ خمپاره هدف قرار دادند که در پی آن ۲ کودک شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.