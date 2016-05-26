یورش جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد پنج شنبه به رفح در جنوب غزه یورش بردند.

بر اساس این گزارش جنگنده های صهیونیستی با دست کم دو موشک یک مرکز متعلق به گردان های القسام در غرب رفح را مورد هدف قرار دادند.

شاهدان عینی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند اما تاکنون از تلفات و خسارات این حمله خبری مخابره نشده است.

خبر دیگر اینکه در پی آتش سوزی در یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی العیساویه در شمال قدس اشغالی دو نظامی صهیونیست زخمی شدند. منابع محلی از وقوع این آتش سوزی در پی پرتاب شیشه های آتش زا خبر دادند.