علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی مدت‌زمان یادشده مأموران سازمان آتش‌نشانی به ۳۰ مورد حادثه همچون حبس شدگی در اماکن مختلف ازجمله آسانسور و منازل، گیرکردن حلقه‌های فلزی و انگشتر، رفع خطر حیوانات مزاحم ازجمله مار، واژگونی و تصادف خودرو امدادرسانی کردند.

گودرزی افزود: حبس شدگی در اماکن مختلف و آسانسور با ۱۵ مورد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که آتش‌نشانان با حضور خود به این افراد کمک کردند.

وی با اشاره به آمار نجات‌یافتگان طی حوادث یک ماه گذشته گفت: درمجموع ۴۷ نفر توسط سازمان آتش‌نشانی بجنورد نجات پیدا کردند که از این‌ تعداد ۳۸ نفر مرد و ۹ نفر زن بودند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بجنورد خاطرنشان کرد: طی اردیبهشت‌ماه امسال ۳۳ مورد حادثه آتش‌سوزی در بجنورد رخ‌داده که بیشترین آن مربوط به ضایعات، زمین خالصه و اماکن متروکه و کمترین آن مربوط منازل مسکونی، اماکن تجاری و خودرو بوده است.

گودرزی تصریح کرد: طی ماه گذشته دو مورد آتش‌سوزی خودرو رخ‌داده که علت یکی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی و دیگری نشت گاز به داخل خودرو بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بجنورد اظهار داشت: حوادث آتش‌سوزی اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش و حوادث امداد و نجات نسبت به مدت سال گذشته ۳۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین حوادث آتش‌سوزی وامداد و نجات طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است.