۶ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۲۶

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع):

وحدت و یکپارچگی عامل مهم حفظ امنیت است

زنجان- فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، عامل مهم حفظ امنیت در کشور را وحدت و یکپارچگی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اصانلو شامگاه چهارشنبه در جمع خانواده‌های مدافعان حرم در سالن الغدیر محل دانشگاه زنجان، افزود: ما باید قدر این امنیت را بدانیم و برای حفظ آن تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین راه و عامل مهم برای حفظ امنیت کشور وحدت و یکپارچگی است و باید وحدت بین مردم بیش از بیش تقویت شود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) تأکید کرد: امنیت را نمی‌توان با هیچ‌چیز عوض کرد و هر کس بخواهد امنیت را از نظام جمهوری اسلامی ایران سلب بکند رو به روی او خواهیم ایستاد.

اصانلو گفت: امروز ما باید آمادگی خود را حفظ کنیم، اگر ما امروز در سوریه و عراق مبارزه نکنیم باید با دشمن در داخل کشور بجنگیم، ما برای دفاع از اسلام در میدان حضور داریم و مبارزه می‌کنیم.

وی تصریح کرد: امروز اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون جان افشانی جوانان دلاوری بوده که از جان و مال خانواده خود گذشتند و یک وجب از خاک ایران را به دشمن ندادند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) شمال غرب کشور افزود: اگر امروز در عراق و سوریه نجنگیم باید در اینجا بجنگیم، ما برای دفاع از اسلام در سوریه و عراق می‌جنگیم.

