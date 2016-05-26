اجرای باند غربی بازگشایی معابر پادگان منتظر اجازه ارتش است

حبیب ملائی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: چهار معبر ارتباطی شهر زنجان در شرایط فعلی داخل محدوده پادگان قرار دارد که نسبت به بازگشایی آن‌ها اقدامات زیادی صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه این معابر داخل محدوده ۱۵۶ هکتاری پادگان قرار دارد، افزود: ایجاد کمربندی شمالی، امتداد خیابان ۳۵ متری خیابان اول شهرک و بازگشایی محورهای شرقی-غربی در داخل محدوده پادگان قرار دارد. با توجه به اینکه محدوده فعالیت مربوط به پادگان و بخش نظامی بوده محدودیت و شرایط کار دشواری‌های خاص خود را داشته است.

شهردار زنجان به فاز نخست عملیات بازگشایی اشاره کرد و ادامه داد: در فاز نخست نسبت به بازگشایی محور شرقی-غربی اقدام خواهد شد که از مین‌روبی اطراف دیوار قدیمی در ابتدای پروژه تا جابجایی برخی تأسیسات از اقدامات صورت گرفته است. جابجایی چاه آب و تأسیسات تقلیل فشار گاز ازجمله این موارد بوده‌اند.

یگانه بابیان اینکه پادگان ارتش منابع مالی داخلی برای انتقال ندارد، یادآور شد: مسولان پادگان ارتش اعلام کرده که منابع مالی لازم برای جابجایی را ندارد و طبق اظهارات صورت گرفته مقررشده به‌تدریج با تأمین منابع مالی اقدامات لازم برای انتقال صورت گیرد.

وی به اقدامات شهرداری برای بازگشایی معابر اشاره کرد و اظهار داشت: طبق درخواست‌ها صورت گرفته قرار شد دیوارهایی ایجاد شود که این مورد به‌صورت پیش‌ساخته به طول یک و نیم کیلومتر انجام‌شده است. مسائلی همچون ارتفاع دیوار و همچنین نصب دوربین مطرح شد که تخصیص این موارد در دستور کار قرارگرفته است.

شهردار زنجان در پاسخ به این سؤال که« تعامل برای کاهش هزینه‌ها در راستای تأمین منافع مردم در انجام این پروژه لحاظ شده است یا خیر»، گفت: تا به امروز همه تلاش‌ها برای لحاظ این موضوع صورت گرفته و تلاش می‌شود با همکاری متقابل هزینه‌های معقول در راستای انجام این پروژه صورت گیرد.

یگانه با تقدیر از دستگاه‌های خدمات رسان بابت همکاری‌های صورت گرفته، تأکید کرد: همکاری شرکت‌های خدمات رسان همچون برق منطقه‌ای قابل تقدیر است. با این همکاری‌ها تلاش شده هزینه‌های جابجایی تأسیسات با حداقل هزینه‌ها صورت گیرد.

وی بابیان اینکه اقدامات لازم برای جلب نظر مسئولان پادگان صورت گرفته است، گفت: به ازای پنج هکتار زمینی که داخل محدوده عملیاتی قرارگرفته اقدام به تغییر کاربری و ایجاد ارزش‌افزوده برای پادگان شده است. همچنین اقدامات لازم برای ایجاد شرایط همکاری صورت گرفته است.

شهردار زنجان به هزینه ۲ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومانی در این پروژه اشاره کرد و افزود: چند پارکینگ پادگان جابجا شده و ساختمان خودکفایی این مجموعه نیز نوسازی شده است. همچنین برخی اقدامات همچون ساخت پارک برای جلب نظر ارتش صورت گرفته است. سه درب ورودی در محدوده دیوار احداثی نیز اجراشده است.

یگانه بابیان اینکه عملیات اجرایی لاین شرقی صورت گرفته است، ادامه داد: اجرای باند غربی به‌محض اجازه تخریب دیوار پادگان آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: پیگیری‌هایی توسط استاندار زنجان و معاون عمرانی با ارتش در مرکز صورت گرفته و اجازه بازگشایی محور شرقی-غربی گرفته‌شده است. با این مجوز وارد محدوده پادگان خواهیم شد تا احداث امتداد محور صورت گیرد.