به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست دو نمایندگاه منتخب مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج اظهار داشت: کردستان زیرساخت های لازم برای توسعه را ندارد و به همین دلیل باید با تلاش جمعی به شرایط بهتری دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه وعده های مختلفی برای توسعه کردستان مطرح می شود ولی تاکنون این وعده ها جنبه عملیاتی پیدا نکرده است و به همین دلیل باید با تلاش و جدیت بیشتری به توسعه رسید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج عنوان کرد: تعامل و همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی برای توسعه در کردستان یک اصل مهم و اساسی است و در همین راستا اتاق سنندج آمادگی دارد تا در قالب شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی این مهم را دنبال کند.

وی گفت: حضور و حمایت نمایندگان مردم کردستان از فعالیت های بخش خصوصی و ایجاد کانال های ارتباطی برای رفع مشکلات این بخش یکی از نیازهای اصلی در شرایط فعلی است و انتظار می رود که در دور جدید فعالیت های مجلس شورای اسلامی این مهم به بهترین شکل ممکن دنبال شود.

حسینی بر رفع دغدغه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان کردستان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر دست اندازهای زیادی در مسیر سرمایه گذاری در کردستان وجود دارد و علیرغم تاکید مدیران ارشد استان متاسفانه این مشکلات تاکنون رفع نشده است.

وی با بیان اینکه توسعه در کردستان نیازمند سرمایه گذاری شرکت های دولتی است، اظهار داشت: هم اکنون به دلیل نبود زیرساخت ها بخش خصوصی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری ندارد و به همین دلیل باید با پیگیری های نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی این مهم جنبه عملیاتی به خود گیرد.

در ادامه این نشست که با حضور سید احسن علوی و محسن بیگلری دو منتخب مردم کردستان در مجلس دهم شورای اسلامی برگزار شد، اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج به بیان مشکلات و دیدگاه های کاری خود پرداخته و خواستار نقش آفرینی بیشتر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکلات شدند.