قم قطب خوشنویسی کشور است/ مشکل کمبود فرهنگسرا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی بنیاد قم پژوهی شامگاه چهارشنبه به بررسی «تاریخ خوشنویسی قم» اختصاص یافت. در این نشست هنری که با حضور اساتید خوشنویسی همچون حسن اعرابی، حسن آهنگران و رضا شیخ محمدی برگزار شد، بسیاری از جوانان و علاقمندان به این رشته شرکت کردند و به بیان دیدگاه‌های خود درباره موضوع جلسه پرداختند.

استاد حسن اعرابی با اشاره به سابقه طولانی خوشنویسی در استان قم گفت: شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین خوشنویس قم محمدابراهیم قمی بوده که حیات وی به دوران صفوی بر می‌گردد. این خوشنویس قمی به نسخه نویسی می‌پرداخته و چند قرآن به قلم ایشان به نگارش در آمده است.

وی اظهار کرد: در اوایل دوره پهلوی خوشنویسانی مانند مرحوم عشقی به نوشتن سنگ قبرهای مشغول بودند و در قم نیز متأسفانه غیر از محمدابراهیم قمی که شکسته می‌نوشته، خوشنویس برتر که در تمام کشور مشهور و سرشناس باشد، وجود ندارد. در دوره قاجار در بناهای مختلف قم از جمله صحن امام زاده‌ها و حرم حضرت معصومه(س) خوشنویسان به نگارش کتیبه‌ها پرداختند. برای مثال در کتیبه‌های صحن آینه از خط میرزاآقا خمسه قزوینی استفاده شده است. همچنین نقش قبر بسیاری از پادشاهان که در قم دفن هستند به خط اسدالله شیرازی است.

این خوشنویس قمی درخصوص وضعیت معیشتی خوشنویسان تصریح کرد: بیشتر هنرمندان این رشته از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند به طوری که بسیاری از آن‌ها شغل دیگری را برای تأمین مایحتاج زندگی خود انتخاب کرده‌اند و خوشنویسی کار دوم آن‌ها محسوب می‌شود در حالی که خوشنوسی نیاز به تمرین و ممارست مداوم دارد.

کمبود فرهنگسرا در قم

در ادامه استاد حسن آهنگران با بیان اینکه قم قطب خوشنویسی ایران است، گفت: لازم است که مسئولان استانی بیش‌تر به شأن و منزلت این اساتید توجه کنند چراکه جزو سرمایه‌های انسانی این استان‌اند. یکی از کارهای شایسته‌ای که به تازگی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال انجام است، تهیه و چاپ کتاب مجموعه آثار خوشنویسان قمی است که گنجینه ارزشمندی از آثار این هنرمندان خواهد بود.

آهنگران بیان کرد: یکی از مشکلات اهالی هنرهای تجسمی قم کمبود فرهنگسرا است به طوری که شرایط مساعدی برای فعالیت این هنرمندان در فضایی تخصصی و هنری فراهم شود در حالی که نیروی انسانی در عرصه هنرهای تجسمی که در قم وجود دارد، در هیچ شهر دیگری نیست و مسئولان باید در این باره تمهیدات و حمایت‌های لازم را در نظر داشته باشند. به نظر من با توجه به ظرفیت‌های بالای این استان، پایتخت خوشنویسی ایران باید قم باشد.

رضا شیخ محمدی دیگر خوشنویس قمی نیز در سخنان کوتاهی گفت: عده‌ای معتقدند مگر می‌شود هنرمند بود و از دستگاه‌های دولتی انتقاد نکرد. در حالی که هر انسان منصفی دربرابر فعالیت‌های مؤثر و تاثیرگذاری که توسط اشخاص یا نهادهای دولتی انجام می‌شود، قدردانی می‌کند. سخنان امروز اساتید در خصوص اینکه قم هنوز خوشنویس شاخصی در سطح کشور ندارد، ریشه در تواضع و واقع بینی ایشان دارد.