به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی ایران با پخش نمایش «موج های کوچک» به استقبال هفته جدید خواهد رفت.

این نمایش به نویسندگی زین العابدین صادقی مزیدی به مبارزات دوران انقلاب می پردازد.

این نمایش به کارگردانی جواد پیشگر و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو از روز شنبه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن رادیو ایران می رود و رضا طاهری صدابرداری و محمدرضا قبادی فر افکت آن را بر عهده دارند.

«موج های کوچک» از روز شنبه هشتم خرداد ماه از رادیو ایران پخش می شود.

«قلب ملت در بیمارستان قلب» از رادیو تهران

همچنین نمایش «قلب ملت در بیمارستان قلب» با تنظیم رادیویی هدیه رضایی و با بازی مهدی طهماسبی، مجید سهرابی، ایوب آقاخانی، محمدرضا قلمبر، محمودرضا قدیریان، امیر فرحان نیا و پریسا مقتدی به پخش رادیو تهران می رسد.

در این نمایش فریدون محرابی کارگردانی، پیروز صدرایی صدابرداری، شهناز دهکردی تهیه کنندگی و نرگس موسی پور افکت را بر عهده دارند.

داستان یک پزشک در رادیو سلامت

رادیو سلامت نیز این هفته نمایش «پولی والان» را به کارگردانی محمد پورحسن روی آنتن می برد.

این نمایش با هنرنمایی احمد ایرانیخواه، سعیده فرضی، مهرداد عشقیان، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی و تعدادی دیگر از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، از روز شنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن رادیو سلامت می رود و فرشاد آذرنیا تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

«پولی والان» نوشته زهرا کولیوند درباره پزشکی است که به پدر نابینای دوست شهیدش قول می دهد پروژه نیمه تمام پسر او را به اتمام می رساند.

علی حاجی نوروزی صدابردار و محمدرضا قبادی فر افکتور این نمایش رادیویی هستند.

نمایش های تک قسمتی در رادیو جوان

رادیو جوان نیز این هفته ساعت ۲۳:۳۰ با پخش نمایش های تک قسمتی به استقبال هفته جدید خواهد رفت.