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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

رئیس پلیس راه استان زنجان:

سانحه رانندگی در محور زنجان- دندی یک کشته و ۴مصدوم بر جای گذاشت

سانحه رانندگی در محور زنجان- دندی یک کشته و ۴مصدوم بر جای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس‌راه استان زنجان از سانحه رانندگی در محور زنجان خبر داد و گفت: در این سانحه که در محور زنجان- دندی رخ داد یک نفر کشته و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه یک دستگاه خودرو پاترول در محور زنجان - دندی به ته دره سقوط کرد و راننده این خودرو در دم جان خود را از دست داد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و ادامه داد: در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند که حال دو نفراز این مصدومان بسیار وخیم گزارش‌شده است.

شیرمحمدی بابیان اینکه بیش از ۲۰ درصد از تصادفات فوتی در جاده‌های زنجان طی سال جاری به علت واژگونی خودرو بوده است، گفت: متأسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است و رانندگان تنها به‌محض دیدن دوربین مداربسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان با اذعان به اینکه عجله و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصادفات را تشدید می‌کند، تصریح کرد: بر اساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان از این کمربند استفاده کنند.

کد مطلب 3668536

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