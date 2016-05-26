بعضی از مدیران کردستانی سرمایه گذاران این استان را فراری می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج اظهار داشت: متاسفانه در کردستان عده ای هستند که فقط چوب لای چرخ می گذارند و این افراد حتی در مناسب مدیریتی نیز قرار گرفته و باید با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: امروز نه تنها در بدنه کارشناسی که حتی در بدنه مدیریتی شماری از ادارات و سازمان های دولتی استان کردستانی افرادی حضور دارند که کارشان فراری دادن سرمایه گذاران بخش خصوصی است و به همین دلیل باید با این افراد به شدت برخورد شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه امروز به دلایل نامعلوم اجرایی کردن قوانین و مقررات جاری کشور در استان کردستان سخت تر از سایر نقاط کشور است و این وضعیت نشان دهنده وجود مشکلات جدی در سطح استان کردستان است.

وی بیان کرد: علیرغم اینکه مدیریت ارشد استان کردستان در جریان بخش زیادی از این مشکلات هست، ولی بنا به دلایل نامعلوم با این کم کاری ها برخورد نمی کند و این وضعیت به راستی جای سوال و پرسش جدی است.

وی گفت: در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر استان کردستان می توان به این نتیجه رسید که هیچ اراده ای برای توسعه در کردستان وجود ندارد و دولت هم به جای عمل کردن بیشتر به دنبال شعار دادن است که انتظار داریم با آغاز به کار مجلس جدید و همچنین تعامل و همگرایی عمومی این مشکلات یکی پس از دیگری در کردستان رفع شود.

علوی عنوان کرد: امروز در حالی از وضعیت مرز در کردستان تعریف و تمجید می شود که تنها عاید مردم این استان از سود مرزها تنها کولبری است و سود اصلی فعالیت های تجاری در مرز به جیب افرادی خارج از استان کردستان ریخته می شود.

وی عنوان کرد: با کمال تاسف امروز دست های در کار است که اجازه نمی دهند تا کردستان در مسیر توسعه قرار گیرد و در حالی که در همه جلسه ها و نشست ها خبر از رفع مشکلات این استان زده می شود ولی در عمل مشکلی نه تنها کم نمی شود که هر روز بر شمار مشکلات مردم نیز افزوده می شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر حوزه و بخش در کردستان که بررسی می شود با مشکلات و چالش های متعددی درگیر است و به همین دلیل باید یک فکر اساسی کرد و در قدم اول یک عزم عمومی و همکاری جمعی ایجاد شود تا بتوان برای رفع مشکلات استان کردستان برنامه ریزی کرد.

وی عنوان کرد: حوزه آب و تخصیص از سدهای استان کردستان یکی از چالش های اصلی و جدی مردم است و متاسفانه در این زمینه وزارت نیرو کوتاهی می کند و پیگیری های صورت گرفته در این بخش نیز تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است.

وی گفت: در حال حاضر تقریبا آب اکثر قریب به اتفاق سدهای استان کردستان به سایر استان های کشور انتقال داده می شود و این در حالی است که مردم خود استان با مشکلات و چالش های جدی در حوزه آب مواجه هستند و حتی در بعضی از مناطق استان ما برای تامین آب آشامیدنی مشکل داریم.

علوی عنوان کرد: من از همکاری و تعامل بخش خصوصی با نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی استقبال می کنم و در این راستا ما آمادگی داریم تا از نظرات دوستان برای کمک به رفع مشکلات و دغدغه های استان کردستان استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که در دور جدید فعالیت های نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی شاهد وضعیت و شرایط بهتری باشیم و بتوانیم با وحدت و همدلی در راستای توسعه همه جانبه استان تلاش کنیم.

در ادامه این نشست هر کدام از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج به بیان مشکلات حوزه های مختلف کاری خود پرداخته و خواستار پیگیری مطالبات بخش خصوصی از سوی نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی شدند.