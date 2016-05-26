به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه روح‌الله از چهار هنرمند نامی سینمای ایران ابراهیم حاتمی کیا، احمدرضا درویش، عبدالله‌اسفندیاری و محمدعلی فارسی تجلیل شد و این جشنواره با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

حاتمی کیا در این مراسم در سخنانی کوتاه تنها به این جمله بسنده کرد که «امیدوارم قدردان این محبت‌ها باشم.»

اما در بخش فیلمنامه به ترتیب «محراب آرامش» به نویسندگی زیبا ارژنگ، «کتاب فارسی» به نویسندگی رضا بسطامی و «سرباز» به نویسندگی علی کیوان رتبه سوم تا نخست این بخش را کسب و برگزیدگان علاوه بر تندیس جشنواره جوایز نقدی از سه میلیون تا یک میلیون تومان را بنا بر رتبه خود دریافت کردند.

در بخش ویژه حمایت از طرح‌های فیلمنامه برای ساخت فیلم نیز تندیس جشنواره به همراه جایزه نقدی دو میلیون تومانی به فیلمنامه «راه پدر» به نویسندگی کوروش نیک‌پیام با کسب رتبه سوم تعلق گرفت و احسان مرادی نیز برای نویسندگی «قفس» تندیس و جایزه چهار میلیون تومانی را دریافت کرد ضمن اینکه رتبه نخست این بخش با دریافت تندیس و جایزه شش میلیون تومانی به حمید حیدری برای نگارش دو فیلمنامه «چرخ زندگی» و «پاقدم» تعلق گرفت.

در بخش نماهنگ تنها یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد و حجت مهرابی فر برای «خاک پر از غم» تندیس جشنواره و جایزه چهار میلیون تومانی این بخش را دریافت کرد.

در بخش فیلم‌های مستند، «بدون شک» ساخته بهزاد رسول‌زاده، «آوای ماندگار» از سید پرویز شجاعی و «ایرانی با غیرت» به کارگردانی مهدی شاهسواری رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش انیمیشن «شهر من سردشت» از زیبا ارژنگ، «باور» به کارگردانی امیر واحدی و «هدیه زندگی» از سپیده آقایی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرد.

در بخش فیلم داستانی نیز «سفید ِ ساده» به کارگردانی مصطفی حامی‌خواه، «در یادها» به کارگردانی وحید صاحب‌قران، و «پ »به کارگردانی مسعود نوروزی حائز رتبه‌های اول تا شوم شد.

در بخش‌های یاد شده نفرات اول سوم علاوه بر تندیس جشنواره به ترتیب جوایز شش میلیون تومانی، چهار و دو میلیون تومانی دریافت کردند.

همچنین جایزه ویژه به همراه تندیس جشنواره و چهار میلیون تومان برای فیلم «روی موج دریا» به جواد مزدآبادی تعلق گرفت.