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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۹

با حضور وزیر نیرو؛

ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی کشاورزی گچساران افتتاح شد

ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی کشاورزی گچساران افتتاح شد

گچساران- ایستگاه پمپاژ طرح تامین و انتقال آب به اراضی ماهور باشت و امامزاده جعفر گچساران با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو، استاندار کهکیلویه و بویراحمد نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی ایستگاه پمپاژ طرح تامین و انتقال آب افتتاح شد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کهکیلویه و بویراحمد در این باره گفت: ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۳۵ میلیون متر مکعب آب در سال از رودخانه زهره جهت توسعه ۳۵۵۰ هکتار اراضی کشاورزی روستاهای ماهور، باشت، پاکوه، سربیشه، خربل، بیدزرد، سراب ننیز و بخشی از دشت امامزاده جعفر در گچساران اجرا شده است.

علی لطفی زاده افزود: کلیه سطوح زیر دست شبکه به وسیله روش های نوین آبیاری نظیر بارانی برای ۸۰ درصد اراضی زراعی و قطره ای برای ۲۰ درصد باغات آبدهی می شود.

لطفی زاده تصریح کرد: طرح تامین و انتقال آب به اراضی ماهور، باشت و امامزاده جعفر گچساران به مدت سه سال از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۴ خاتمه یافته است.

وی اظهار داشت: ایستگاه پمپاژ  طرح تامین و انتقال آب به اراضی ماهور، باشت و امامزاده جعفر گچساران شامل ساختمانی به مساحت ۹۰۰ متر مربع با ۱۲ دستگاه الکتروپمپ فشار قوی که هر کدام ۶۳۰ کیلووات برق و دِبی ۱۲۰ لیتر بر ثانیه می باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کهکیلویه و بویراحمد افزود: خط لوله یک و دو از اقطار یک هزار و چهارصد میلی از جنس جی آر پی و پلی اتیلن به طول ۵۵ کیلومتر در این طرح انتقال، استفاده شده است.

کد مطلب 3668544

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