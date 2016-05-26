حرکت به سمت کوچک سازی منابع تولید وتعذیه برق در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیرپیران شامگاه چهارشنبه در نشست خبری افتتاحیه نمایشگاه صنعت برق اصفهان با اشاره به اینکه هوشمند سازی و مانیتورینگ خدمات اداره برق استان اصفهان در دستور کار است، اظهار داشت: در حال حاضر 90 درصد خدمات در این بخش به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروزه کوچک سازی منابع تولید و تعذیه یک اصل است، افزود: ما نیز باید در کشور به این سمت حرکت کنیم و در این راستا از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزایش کیفیت تولید و تولید پایدار را یکی از اصلی‌ترین نیازهای تولید برق در کشور عنوان کرد و بیان داشت: از این رو باید دیگر تولید کنندگان در کشور نیز در کنار ما باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از انرژی‌های نو علی رغم تازه بودن توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است، اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف نیازمند پرداخت بهای سنگینی هستیم و کسی که قرار است در این راستا سرمایه‌گذاری کند باید معادل سود بانکی درآمد و کسب سود داشته باشد که متاسفانه سرمایه‌گذاری در برخی از انرژی‌های پاک برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نبوده که سبب عدم حضور بسیاری از تولیدکنندگان در این عرصه شده است.

پیرپیران همچنین با تاکید بر اینکه امروزه مدیریت مصرف و نحوه استفاده از انرژی الکتریکی در دنیا مطرح بوده و در منحنی‌های اروپا صرفه‌جویی در انرژی و استفاده از آن در مصرف درست تأمین می‌شود، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در کشورهای اروپایی از محل کاهش مصرف برق 40 درصد برق برای سال آینده تامین می‌شود و این در حالی است که ما در کشور سال به سال افزایش مصرف را داریم.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که جریمه‌های بالا راهکار کاهش مصرف برق نیست و در این زمینه ایجاد زیرساخت‌های مناسب و استاندارد باید در دستور کار باشد.

پیرپیران در خصوص طرح تشویقی وزارت نیرو برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت برق نیز بیان داشت: وزارت نیرو خرید انرژی را با اعداد بسیار بالا ارائه کرده و در این راستا کسانی که سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشند برای تشویق از آن‌ها خرید 5 ساله برق را داریم تا پیش پرداختی برای تولیدکنندگان باشد.

برای کاهش برق نیازمند زیرساخت‌های جدید هستیم

حمید علاقه‌مندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه حوزه استان اصفهان بالغ بر یک میلیون و 350 هزار نفر مشترک مجموعه وسیعی را تشکیل داده است، اظهار داشت: 38 درصد از مشتریان برق ما را صنعتگران تشکیل داده‌اند.

وی به بهره برداری از خرید خط‌های تولید استوک در سال‌های گذشته اشاره داشت و افزود: این امر سبب افزایش 10 الی 20 برابری مصرف انرژی نسبت به دیگر کشورها در صنعت بوده‌ایم که برای کاهش مصرف برق در این راستا نیازمند زیرساخت‌های جدید هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان درباره فاصله کشور از استانداردهای جهانی در توزیع برق اظهار داشت: زمانی که صحبت از تولید و توزیع با کیفیت می‌شود نیاز به تجهیزات با کیفیت، طراحی شبکه‌ها و مهندسی و حوزه‌های بهره‌برداری داریم.

گفتنی است هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با حضور 134 مشارکت کننده داخلی و خارجی در هشت هزار و 500 مترمربع فضای نمایشگاهی به ارائه جدیدترین محصولات و خدمات خود پرداخت.

در نمایشگاه امسال شرکت هایی از استان های اصفهان، تهران، مازندران، مرکزی، یزد و گلستان حضور دارند.

همچنین نمایندگی های فروش کشورهای آلمان، اسپانیا، چین، کره و ایتالیا جدیدترین تولیدات، صنایع، تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت برق خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم گذاشته اند.

این نمایشگاه از پنجم تا هشتم خرداد و ازساعت 16 تا 22 پذیرای علاقمندان است.