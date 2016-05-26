وظایف مهم حوزویان در اقتصاد مقاومتی/ حوزه پیشگام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم چهارشنبه شب در همایش ملی «نقش جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی برعهده حوزه علمیه است گفت: ایران اسلامی در هر عرصه ای که مقاوم بوده و مبارزه کرده به پیروزی و سرانجام رسیده است

این اقتصاددان حوزوی، اقتصاد مقاومتی را الگویی برای مقاومت در مقابل نظام استکباری دانست و گفت: فرهنگ استفاده از تولید ملی، بهینه سازی مصرف انرژی، ارتقای سبک زندگی مردم، تبیین ارزش کار و فرهنگ کارآفرینی از جمله وظایف مهم حوزویان در عرصه اقتصاد مقاومتی است.

لزوم فراگیرشدن روحیه مقاومت در اقتصاد

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی تقویت و ترویج مقاومت سیاسی و بعد مقاومت نظامی و در ادامه مقاومت فرهنگی سبب فرهنگ سازی مفهوم مقاومت در منطقه شده است.

استا دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی یک نوع دفاع مقدس است افزود: باید مفهوم و روحیه مقاومت در اقتصاد کشور همه گیر و فراگیر شود.

وی با تاکید براینکه روحیه مقاومت در حوزه های اقتصادی ظرفیت های درونی ملت را بروز می دهد گفت: اگر این فرهنگ رواج یابد مفهوم کار و تلاش در جامعه جدی و تقویت می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و طراحی پاره فرهنگ ها را برای مقاومت اقتصادی مفید ارزیابی کرد و افزود: از آنجا که ما ناگزیر به مقاومت در مقابل دشمنان هستیم باید فرهنگ مقاومت اقتصادی در میان ملت نهادینه شود.

نقش تاریخی حوزه در قبال اقتصاد مقامتی

وی با بیان اینکه نفت ملت ما را تن پرور کرده است اضافه کرد: چرا امروز جوانان ما به این فرهنگ رسیده اند که از ما کار می خواهند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم از طلاب و فضلای حوزه علمیه خواست با ترویج فرهنگ کار و زحمت ائمه اطهار(ع)، مردم را به تلاش و فعالیت تشویق کنند.

این کارشناس برجسته اقتصاد اسلامی با بیان اینکه حوزه به نقش تاریخی خود در تبیین و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی عمل کند گفت: نظام جمهوری اسلامی با مقاومت در مقابل استکبار جهانی شکل گرفته و باید با رهبری و راهنمایی روحانیت مقاوم سازی پایه های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری را رقم بزند.