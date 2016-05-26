اولویت مسئولان استان قزوین حفاظت کامل از باغستانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی چهارشنبه شب در جلسه بررسی مشکلات باغستانهای سنتی قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تشکیل سازمان باغستانها در استان گام مهمی در صیانت از باغستانهای قزوین برداشته شد و این روند با تقویت نهادهای مردمی باد ادامه یابد.

حبیبی افزود: طرح جامع باغستانهای قزوین باید منطبق با نیازهای اساسی مانند راه دسترسی، نوع ساخت و سازها، آبیاری و سایر خدمات باشد تا ضمن حفظ وضع موجود به نیازهای باغداران نیز پاسخ دهد.

معاون عمرانی استاندار قزوین یادآورشد: موضوع باغستان در درجه اهمیت بالای برخوردار است بطوری که استاندار محترم اجازه ندادند ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخومابی که آن نیز از موضوعات مهم و نیازهای اساسی است در محدوده باغستان صورت گیرد و این دغدغه باید برای دیگر مدیران نیز الگو باشد.

حبیبی گفت: طرح احیاء باغستانها و اجرای برنامه هایی در صیانت و نوسازی آنها باید با مطالعه و کارشناسی و استفاده از همه ایده های شاخص و مشارکت باغداران باشد تا بتوانیم به جمع بندی واحدی رسیده و به اهدافمان نزدیک شویم.

عباس اخوی زادگان از باغداران پیش کسوت قزوین هم در این نشست گفت: خرده مالک در باغات قزوین زیاد است و به همین دلیل هماهنگ کردن کارها کمی سخت و پیچیده است.

وی افزود: در گذشته باغستانها چندین عملکرد داتشه و تامین میوه، سوخت، علوفه و ایجاد اشتغال با باغداری انجام می شد و باغها ضمن تلطیف هوای شهر سد محکمی در برابر سیل و حوادث بودندو امروز اگر با بی توجه از این میراث ارزشمند حفاظت نکنیم مردم متضرر خواهند شد.

اخوی زادگان از مجموعه کارهای انجام شده توسط تیم مشاور قدردانی کرد و اظهارداشت: اجرای الگویی طرح در برخی از باغات می تواند به همراهی باغداران در تداوم کار کمک کند.

عظیمی از دیگر باغداران قزوین هم در خصوص ضرورت استفاده از دیدگاه و تجربه باغداران استان دراجرای طرح احیاء باغستانها مطالبی بیان کرد.

در استان قزوین بیش ازسه هزار هکتار باغستان سنتی وجود داشته که بیش از یک هزار هکتار آن در دهه های گذشته تخریب شده و از بین رفته است.