«عصر ادبیات پایداری» و «خواب در فنجان خالی»در شیراز برگزار شد

عضو شورای مرکزی آموزش های فرهنگی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی برنامه های مذکور خبر داد و گفت: نشست «عصر ادبیات پایداری» در کافه داستان دانشگاه شیراز برگزار شد که در ابتدای این نشست، اعضای کافه داستان در حضور نویسندگان و اساتید ادبیات به خوانش داستان های خود پرداختند که هر داستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مسعود عباسی افزود: در بخش دوم برنامه مروری بر روند داستان نویسی میثم محمدی، نویسنده جوان و خوش آتیه استان فارس توسط کارشناسان جلسه انجام شد و در انتها کتابهای این نویسنده در اختیار متقاضیان و علاقمندان قرارگرفت و توسط نویسنده امضاء شد.

وی به برپایی نمایشنامه خوانی درکافه آفرینش دانشگاه شیراز هم اشاره کرد و ادامه داد: جلسه نمایشنامه خوانی «خواب در فتجان خالی» نوشته نغمه ثمینی به هدایت مائده صیدی و هنرنمائی دیگر دانشجویان دانشگاه شیراز در کافه آفرینش اجرا شد.

عباسی عنوان کرد: این اثر یکی از متون نمایشی ارزشمند ایرانی است که توسط دانشجویان دانشگاه شیراز در سالن شهید چمران مرکز آموزشهای هنری به شیوه نمایشنامه خوانی به علاقمندان هنر نمایش پیشکش شد که مورد استقبال دانشگاهیان قرار گرفت.

وی افزود: دیگر هنرمندانی که در اجرای این جلسه نمایشنامه خوانی نقش داشتند، پریسا غضنفری،محمد مهدی بنی اسدی و مرجان مجید نیا بودند.

مرکز آموزش های فرهنگی دانشگاه شیراز در پردیس ارم جنب مرکز نشر به برپایی کافه های داستان، تجسمی و فیلم می پردازد.