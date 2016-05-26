برنامه های ویژه وزارت جهاد کشاورزی در لرستان/لزوم توسعه گلخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح پنجشنبه در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی استان لرستان در جمع خبرنگاران به وجود ظرفیت های فراوان خدادادی در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: میانگین بارش استان بیش از ۴۰۰ میلی متر بوده که در بعضی سال ها مانند امسال بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه لرستان دارای ظرفیت های طبیعی مانند جنگل، مرتع و اراضی قابل کشت است، افزود: بسیاری از این اراضی جنگلی و مرتعی می توانند به باغات در اراضی شیب دار تبدیل و به صورت دیم کشت شوند که برای این منظور وزارت جهاد کشاورزی برنامه های ویژه ای دارد.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از طرح های محوری اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی را بحث توسعه آبخیزداری دانست و گفت: خاک حاصلخیز شاید گران قیمت ترین ظرفیت طبیعی لرستان باشد که برای حفظ آن باید عملیات آبخیزداری را توسعه داد تا چشمه سارهای موجود در این استان پایدار بماند و در فصول کم آبی آب داشته باشند.

حجتی بحث کشت، توسعه و فرآوری گیاهان دارویی را از دیگر برنامه های وزرات جهاد کشاورزی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: لرستان برای اجرای این برنامه می تواند نمونه قرار گیرد و با انجام این طرح هم اشتغالزایی بالایی ایجاد می شود و هم میزان ارزش افزوده بالا خواهد رفت.

وی با بیان اینکه دنیا امروز به استفاده از گیاهان دارویی اقبال دارد و تجارت آن در سطح بین الملل روز به روز در حال توسعه است، تصریح کرد: در تولید گیاهان دارویی ظرفیت های زیادی در لرستان وجود دارد که باید از آن ها بخوبی استفاده کرد.

وزیر جهاد کشاورزی به وجود ظرفیت های مطلوب دامپروری در لرستان اشاره کرد و افزود: نمونه ای که در کشت و صنعت لرستان مشاهده شد قابل توسعه است که با کمک مردم و پشتیبانی دستگاه های دولتی می توان زمینه توسعه آن را فراهم کرد.

حجتی با تاکید بر اینکه باید دامداری را بصورت زنجیره تعریف کنیم، اضافه کرد: در حوزه دامداری باید بتوان اصلاح نژاد دام و بازاریابی برای محصولات را در دستور کار قرار داد تا دامدار بتواند بیشترین ارزش افزوده محصول تولیدی خود برخوردار شود.

وی بر لزوم توسعه گلخانه ها بویژه در مناطق معتدل تاکید کرد و گفت: در لرستان تنوع اقلیم وجود داشته و منطقه خوبی برای توسعه گلخانه ها است و می تواند انرژی کمتری در ارتباط با کشت غیر فصل مصرف کند.

وزیر جهاد کشاورزی به برنامه هایی برای بهره برداری از آب های موجود در کشور در چارچوب سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد و گفت: برنامه های خوبی در لرستان برای توسعه روش های نوین آبیاری و ایجاد باغ های مدرن پیش بینی شده که با حمایت ما در مرکز دنبال می شوند.

حجتی عنوان کرد: در بحث زراعت مسائلی مانند افزایش بهره وری، توزیع بذر مرغوب و بذرهای سازگار با محیط در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم هر سال تولید محصولات زراعی کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته و درآمد کشاورزان بالا رود.

وی با بیان اینکه نگاهی که در حوزه کشاورزی داریم نگاه زنجیره تولید شامل خدمات قبل از تولید، تولید در داخل مزرعه و خدمات بعد از تولید است، افزود: امیدواریم این اهداف را با همت تولیدکنندگان و تلاش مسولین لرستان عملیاتی کنیم.