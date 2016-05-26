درخواست ۴۰۰ میلیون دلار برای بخش پژوهش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح پنج‌شنبه در دومین روز از اجلاس معاون پژوهشی دانشگاه‌های کشور تصریح کرد: بودجه فعلی بخش پژوهش مقبول نیست و لازم است در خصوص ارتقا سهم بخش تدابیری اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیون دلار به دولت جهت کمک به بخش پژوهش پیشنهاد شده است، اضافه کرد: تحقق این پیشنهاد نیازمند پیگیری صدور مجوز آن است و به دلیل نیازی که احساس می‌شود امید می‌رود محقق شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم درعین‌حال به پیشنهاد افزایش ۷۰ هزار میلیارد ریال به اعتبار سال گذشته پژوهش اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل اینکه دولت از حالت تکلیف مجاز به اجرای این مهم است، انتظار می‌رود سازمان برنامه‌وبودجه پیگیر این مطالبه باشد.

احمدی همچنین خواستار رفع مشکلات معافیت‌های مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور شد و تأکید کرد: این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های پژوهشی در کشور شود.