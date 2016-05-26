ظریف شانزدهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شانزدهمین سالگرد پیروزی مردم لبنان در آزاد سازی جنوب این کشور از اشغال رژیم صهیونیستی را تبریک گفت.

ظریف طی پیام های جداگانه به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و جبران باسیل وزیر خارجه لبنان شانزدهمین سالگرد عید مقاومت و آزاد سازی لبنان از اشغال صهونیست ها را به ملت، دولت، رزمندگان مجاهد حزب الله و ارتش این کشور تبریک گفت.

وزیر امور خارجه در این پیام ها این رویداد بزرگ را برگ زرینی در تاریخ معاصر لبنان و منطقه دانست و نقش خردمندانه و هوشمندانه رهبری حزب الله، دیگر مسئولین لبنان و رزمندگان حزب الله که در این پیروزی بزرگ نقش داشتند را ستود.

ظریف همچنین در این پیام ها بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت، دولت، مقاومت و ارتش لبنان تاکید و سرفرازی و سربلندی ملت بزرگ لبنان را از خداوند بزرگ مسئلت کرد.