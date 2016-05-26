ساختار فیزیکی اورژانس های بیمارستانی ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی صبح پنجشنبه در همایش اورژانس بیمارستانی کشوری در ساری اظهار داشت: بخش اورژانس پیشانی بیمارستان‌ها هستند و اولین جایی است که مردم در بدو ورود به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: در استان مازندران با توجه به ساختار قدیمی اکثر بیمارستان‌ها، هم‌اکنون ۱۲ اورژانس بیمارستانی درحال‌توسعه هستند و طب اورژانس متولی بخش‌های اورژانس در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به تربیت نیروهای متخصص در این رشته بیشتر بپردازند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: باید در بازنگری رشته‌های پزشکی به طب اورژانس نگاه ویژه‌ای شود و به علت اهمیت جایگاه تأثیرگذارش در میان رشته‌های پزشکی برجسته شود.

جان بابایی افزود: مصرف لوازم مصرفی، دارو و فراورده‌های خونی در اورژانس بیمارستان‌ها در کشور بیش‌ازحد متعارف در مقایسه با دنیاست و این موضوع نه به نفع سیستم درمانی کشور است و نه به نفع بیمار ... علت این موضوع هم برمی‌گردد به عدم گسترش دانش طب اورژانس در مجموعه بیمارستانی که انشاء اله با گسترش این علم در کشور شاهد افزایش توانمندی علمی و عدم هدر رفت منابع بیمارستانی باشیم.

همایش ملی اورژانس‌های بیمارستانی به مدت سه روز در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری در حال برگزاری است.