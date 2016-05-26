به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو صبح پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی و ارائه راهکارهای تعامل بانک‌ها با فعالین اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد: هم‌اکنون تعدادی از واحدهای تولیدی استان با مشکل بدهی معوق به بانک‌ها مواجه هستند که تملیک واحدهای بدهکار در مسیر اقتصاد مقاومتی نیست.

وی با حمایت از عملکرد بانک‌های استان، افزود: برخی از مشکلات اجازه تعامل بیشتر بانک‌ها با واحدهای بدهکار را نمی‌دهد و این به معنای نداشتن اراده بانک‌ها برای توسعه استان نیست.

استاندار گلستان خواستار مشخص شدن نسبت بانک‌ها در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و تسریع درروند اجرایی تسهیلات ابلاغی دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال در استان شد.

صادقلو متذکر شد: پرونده تسهیلات واحدهای صنعتی نیمه فعال استان در کارگروه مربوطه تسهیلات گلستان که با حضور نمایندگانی از استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی و خانه صنعت تشکیل می‌شود، بررسی‌شده و به تصویب می‌رسد تا تسهیلات این حوزه هدفمند باشد.