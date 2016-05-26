شورای عالی فضای مجازی در خراسان جنوبی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین کاظم لطفیان صبح پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه تولید محتوای رسانهای با رویکرد دینی استان در سال جدید اظهار کرد: منتظر بودیم حرکت ویژه در رسانه و فضای مجازی صورت پذیرد و همه می دانیم که دو حوزه ما را از ایستایی نجات میدهد بحث پژو هش و فضای رسانهای است.
وی افزود: فضای رسانهای فعلاً به عنوان یک سرگرمی برای ماست که تأثیر مثبت و منفی خود را میگذارد در صورتی که این عرصه، عرصهی بیم و امید است از یک سو باید بیم داشته باشیم از بچههایمان که استفاده سوء آن برزندگیشان تأثیر نگذارد و از یک سو باید امید داشته باشیم به اینکه استفاده صحیح از این فضا و بالا بردن علم و آگاهی با مطالعه در این فضا به دست میآید.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: قبلاً هم پیشنهاد داده بودیم که با توجه به اهمیت موضوع رسانه و فعالیت همه گیر در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی در استانها هم شکل بگیرد.
حجت الاسلام لطفیان با توجه به پیشنهاد برگزاری کارگاههای سواد رسانهای در استان تصریح کرد: حتماً از پلیس فتا در برگزاری این کارگاهها استفاده شود چرا که این عزیزان با نگاه پیشگیرانه وارد این فضا میشوند و همچنین استفاده از ظرفیت بسیج رسانه هم کمک خوبی برای برگزاری این کارگاهها است.
وی با بیان اینکه ما نباید به صورت فردی در این فضای پر از مین حرکت کنیم و باید از کمک و مساعدت دیگران نیز استفاده کرد، بیان داشت: حتماً باید نشستی با دستگاههای مرتبط با این فضا، همچون ارشاد اسلامی، پلیس فتا و کارشناسان صدا و سیما داشته باشیم.
حجت الاسلام لطفیان گفت: نکته مهم در این فضا ساماندهی سواد رسانهای است که باید مورد توجه قرار گیرد تا از این فضا بصورت مطلوب استفاده شود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی استفاده از بحث گفتمانها را مورد تاکید قرار داد و گفت: موضوع برخی از گفتمانهای دینی مساجد و مدارس را برگزار کنیم.
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