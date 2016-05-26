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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

وزیر بهداشت در ژنو:

همکاری کشورهای دنیا در حوزه سلامت ضروری است

همکاری کشورهای دنیا در حوزه سلامت ضروری است

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری هر ساله مجمع جهانی بهداشت در ژنو، گفت: وزرای بهداشت، نمایندگان وکارشناسان تمامی کشورها در این مجمع حاضر می شوند و اینجا برای همه کشورها مانند یک کلاس درس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی عصر روز گذشته در حاشیه برگزاری سومین روز از مجمع جهانی بهداشت در ژنو، اظهار داشت: در مجمع جهانی بهداشت، کشورها با تجربیات، ناکامی ها و کامیابی ها، موفقیت ها و شکست های همدیگر در اجرای برنامه های حوزه سلامت آشنا می شوند و همکاران ایرانی ما، در جلسات کارشناسی برگزار شده، حضوری فعال دارند.

وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری کشورهای دنیا در حوزه سلامت، گفت: لازم است تا در مورد بیماری ها و به ویژه بیماریهای واگیردار مانند ابولا، زیکا و مرس همگرایی بیشتری داشته باشند زیرا ممکن است به بحران بین المللی تبدیل شود.

هاشمی اظهار داشت: در مجمع امسال راهکارهای رفع موانعی که به تحقق توسعه پایدار در کشورهای دنیا کمک می کند، بررسی شد که یکی از موضوعات آن، دسترسی آسان به دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین استفاده از فرصت های برابر برای کشورهای جهان بود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در مجمع امسال، مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل مختلف سلامت در منطقه و جهان، ساختار سازمان بهداشت جهانی، واگذاری اختیارات بیشتر به بخش های منطقه ای مانند منطقه مدیترانه شرقی(EMRO)، دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت و تعهد مجدد نسبت به اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر تبیین شد.

هاشمی از ریاست ایران بر گروه وزرای بهداشت کشورهای جنبش عدم تعهد و کشورهای اکو در مجمع امسال و دیدار و ملاقات با تعدادی از وزرای بهداشت کشورهای دنیا خبر داد و گفت: خوشبختانه دیدارهای بسیار خوبی با کشورهای مختلف داشتیم که امیدواریم نتیجه آن برای کشور، با کاهش مشکلات مردم در حوزه سلامت همراه باشد.

کد مطلب 3668596
حبیب احسنی پور

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