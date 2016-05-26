سرانه درآمدلرستانی ها۱۳هزار تومان است/نرخ بیکاری به۱۱.۳درصدمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، به ظرفیت های اقتصادی، طبیعی و گردشگری لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: لرستان در بخش کشاورزی و در زمینه تولید حبوبات، انجیر سیاه، آبزیان و تکثیر بچه ماهی قزل آلا رتبه اول کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۲.۴ میلیارد متر مکعب آب های سطحی در لرستان وجود دارد، عنوان کرد: ۱۱ میلیارد متر مکعب از آب های سطحی استان خارج می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به وجود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در لرستان اشاره کرد و افزود: تنها ۲۳ درصد اراضی استان آبی بوده در حالیکه متوسط اراضی آبی در کشور ۴۵ درصد است.

چگنی به رشد شاخص های اقتصادی لرستان در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری لرستان در ابتدای دولت ۲۰ درصد بود که در پایان سال ۹۴ به ۱۳.۳ درصد کاهش یافت همچنین سهم استان از ارزش افزوده ۱.۲۷ درصد بود که در دو سال اخیر به ۱.۳۶ درصد افزایش یافت.

وی متوسط درآمد سرانه مردم لرستان را در ابتدای دولت یازدهم پنج هزار و ۲۰۰ برشمرد و اضافه کرد: این میزان در سال ۹۴ به ۱۳ هزار و ۷۰۰ افزایش یافت و سهم استان از متوسط درآمد سرانه کشور قبلا ۶۱ درصد بود که اکنون به ۶۶ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مردم لرستان از ۳۵ درصد به ۳۶.۲ درصد اشاره کرد و گفت: تراز تجاری استان از ۳۱ میلیارد تومان به ۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است.

چگنی تصریح کرد: مطابق هدف گذاری های صورت گرفته برای سال های ۹۵ و ۹۶ در سند اقتصاد مقاومتی استان بناست نرخ بیکاری استان در پایان سال ۹۶ به ۱۱.۳ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۸ درصد، سهم استان از تولید ناخالص دولتی به ۱.۴۷، متوسط درآمد سرانه به ۱۴ هزار و ۹۰۰ و صادرات غیر نفتی به ۲۵۰ میلیون دلار برسد.

وی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در استان را ۵۰ میلیون دلار و میزان جذب سرمایه گذاری داخلی را دو هزار و ۶۰ میلیاد تومان دانست و افزود: قرار است مطابق هدف گذاری های صورت گرفته میزان جذب سرمایه گذاری خارجی استان به ۲۰۰ میلیون دلار و میزان جذب سرمایه گذاری داخلی به دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با اشاره به اینکه تعداد واحدهای راکد و تعطیل استان تا پایان سال گذشته ۷۵۷ واحد بود، بیان داشت: بناست تا پایان سال ۹۶ تعداد ۵۰۷ واحد فعال شوند.