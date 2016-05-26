۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ادامه خواهند داشت

رئیس شورای اروپا، از ادامه یافتن تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه تا زمان اجرای کامل قرارداد مینسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دونالد تاسک»، رئیس شورای اروپا در جریان اجلاس گروه جی ۷ که امروز در ژاپن آغاز به کار کرده، از ابقای تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه تا زمان اجرای کامل توافق مینسک توسط این کشور خبر داد.

وی با حمایت از ادامه سیاست های اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل تحریم های اقتصادی، گفت که این تحریم ها تا زمان اجرای کامل توافق مینسک توسط روسیه ادامه داشته و برداشته نخواهند شد.

گفتنی است، وزیر خارجه روسیه پیشتر در دیدار با همتای مجارستانی خود، از ادامه تحریم های اتحادیه اروپا علیه کشورش با عنوان کارشکنی در اجرای توافق مینسک ۲ نام برده بود.

«لاوروف» گفت: اتحادیه اروپا، برداشتن تحریم ها علیه روسیه را منوط به اجرای توافق مینسک می داند. اما این کار کاملا ناپسند است. چون همانطور که می دانیم کشور ما طرف دعوی در مساله اوکراین نیست. این کار (اتحادیه اروپا) تنها اوکراین را تشویق به کارشکنی در اجرای قرارداد مینسک کرده و نتیجه ای نخواهد داد.

