  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

همزمان با ماه مبارک رمضان؛

طرح تشدید نظارت بر بازار آذربایجان غربی اجرا می شود

طرح تشدید نظارت بر بازار آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه- معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طرح تشدید نظارت بر بازار و بازرسی ویژه در ایام ماه مبارک رمضان استان با اولویت اقلام پرمصرف شهروندان اجرا می شود.

سلیمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقلام پر مصرف خانوارها از جمله شکر، روغن، خرما، گوشت، نان و برنج از جمله اقلامی است که در امر نظارت و بازرسی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طرح ویژه نظارت بر بازار و مایحتاج عمومی مردم با نظارت ۱۰ اکیپ در مرکز استان و دو اکیپ در هر شهرستان به اجرا در می آید.

وی اضافه کرد: ۴۳۰ غرفه نمایشگاهی در چندین شهر استان نیز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای بخش خصوصی برای تامین به موقع و با قیمت مناسب مایحتاج مردم در ایام ماه مبارک رمضان تشکیل می شود.

علیزاده اظهار داشت: این نمایشگاه ها در برخی شهرهای آذربایجان غربی از جمله ارومیه، میاندوآب، پیرانشهر، شاهین دژ و تکاب برگزار می شود.

هر سال قبل از آغاز ماه مبارک رمضان دستگاههای مختلف استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تشدید بازرسی ها و نظارت بر توزیع و عرضه اقلام پر مصرف مردم در بازار اقدام می کنند.

این طرح امسال نیز از ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۵ خرداد ماه در استان به اجرا در می آید.

آذربایجان غربی در منتهی الیه شمالغربی کشور واقع شده و دارای سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر جمعیت بوده و جزو ۱۰ استان پرجمعیت کشور به شمار می رود.

کد مطلب 3668616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها