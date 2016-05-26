طرح تشدید نظارت بر بازار آذربایجان غربی اجرا می شود

سلیمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقلام پر مصرف خانوارها از جمله شکر، روغن، خرما، گوشت، نان و برنج از جمله اقلامی است که در امر نظارت و بازرسی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طرح ویژه نظارت بر بازار و مایحتاج عمومی مردم با نظارت ۱۰ اکیپ در مرکز استان و دو اکیپ در هر شهرستان به اجرا در می آید.

وی اضافه کرد: ۴۳۰ غرفه نمایشگاهی در چندین شهر استان نیز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای بخش خصوصی برای تامین به موقع و با قیمت مناسب مایحتاج مردم در ایام ماه مبارک رمضان تشکیل می شود.

علیزاده اظهار داشت: این نمایشگاه ها در برخی شهرهای آذربایجان غربی از جمله ارومیه، میاندوآب، پیرانشهر، شاهین دژ و تکاب برگزار می شود.

هر سال قبل از آغاز ماه مبارک رمضان دستگاههای مختلف استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تشدید بازرسی ها و نظارت بر توزیع و عرضه اقلام پر مصرف مردم در بازار اقدام می کنند.

این طرح امسال نیز از ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۵ خرداد ماه در استان به اجرا در می آید.

آذربایجان غربی در منتهی الیه شمالغربی کشور واقع شده و دارای سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر جمعیت بوده و جزو ۱۰ استان پرجمعیت کشور به شمار می رود.