به گزارش خبرنگار مهر، آریا الستی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی نقش جامعه نخبگانی حوزه علمیه در تحقق اقتصادی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به راه اندازی بنیاد نخبگان در کشور گفت: نخبگان افرادی برجسته و کارآمد در خلق و گسترش عرصه‌های مختلف اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه در علوم مختلف دنیا بیش از ۱۶۰ تعریف درباره واژه نخبه وجود دارد، گفت: نخبگان باید در خدمت ارزش‌های ملی و دینی جامعه باشند.

معاون فرهنگی بنیاد نخبگان کشور با تأکید براینکه تعریف نخبه در ایران جهانی نیست، گفت: نخبگان در کشورهای دیگر برخلاف ایران اثرگذار در آرمان‌های کشورشان نیستند و بر روی تخصص و هنر خود مانور می‌دهند.

الستی، نخبگان ایرانی را افرادی متخصص و متعهد به آرمان‌های نظام دانست و گفت: بنیاد نخبگان بر شناسایی استعدادهای برتر و نخبه کشور تأکید دارد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۹ فرمان تدوین سند نخبگی در کشور را صادر کرده‌اند، افزود: این سند با مدیریت و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ تصویب و ابلاغ شد.

رئیس ستاد اجرای سند راهبردی نخبگان کشور، شناسایی و تبیین وضعیت نخبگان کشور را از جمله مزایای این سند برشمرد و اظهار کرد: یکی از محورهای سند راهبردی شناسایی استعدادهای برتر و نخبه در دوران جوانی و اوج خلاقیت و ابتکار فردی است.

وی با بیان اینکه سند راهبردی محصول دولت خاصی نیست، گفت: خوشبختانه دولت یازدهم رویکرد بسیار مثبتی به سند راهبردی داشته و خواستار اجرایی شدن احکام آن است.

الستی با اشاره به جلسه گروه هزار نفری نخبگان در مهرماه سال گذشته با مقام معظم رهبری، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و طراحی نخبگان در توسعه اقتصاد مقاومتی تأکید داشته‌اند و برنامه می‌خواهند.

معاون فرهنگی بنیاد نخبگان افزود: اقتصاد دانش بنیان با پیشگامی نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی ستون و پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است.