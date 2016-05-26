لرستان آمادگی ایجاد شهرک کشاورزی رادارد/چالش عدم تخصیص آب کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با بیان اینکه کشاورزی لرستان هنوز با رویکرد سنتی و معیشتی اداره می شود، اظهار داشت: باید به سمت تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی برویم تا هم کشاورزی استان بصورت مکانیزه درآمده و هم در تولید ناخالص استان و کشور نقش ایفا کند.

وی به چالش های موجود پیش روی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و بیان داشت: اولین چالش ما در این بخش بحث تخصیص آب است بطوریکه علی رغم اینکه لرستان استانی پرآب است اما برای توسعه بخش کشاورزی در حوزه وزارت نیرو با چالش تخصیص آب مواجه است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۳۲ درصد وسعت حوزه کرخه مربوط به لرستان است، عنوان کرد: ۴۲ درصد بارندگی های حوزه کرخه و ۵۰ درصد روان آب های آن مربوط به لرستان بوده ولی با این وجود درگیر ۳۰۰ میلیون متر مکعب تخصیص برای این حوزه هستیم که از سفر هیئت دولت تا کنون با این موضوع درگیر بوده ولی هنوز موفق به اخذ این تخصیص برای حوزه کرخه نشده ایم.

بازوند با اشاره به اینکه انتظار می رود وزارتخانه ها به مصوبات سفر هیئت دولت در استان ها پایبند باشند، تصریح کرد: رئیس جمهور در سفر خود به شهرستان کوهدشت مباحثی در خصوص ایجاد سد معشوره مطرح کرد و این موضوع به صورت مصوبه درآمد اما هنوز این سد تعیین تکلیف نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۹۸ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان کوهدشت وجود داشته بطوریکه تنها ۹ درصد آن آبی است، عنوان کرد: قرار شد سد معشوره حدود ۳۶ هزار هکتار زمین را آبی کند که با وجود مشکلات پیش آمده قید این میزان را زده و انتظار داریم حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ هزار هکتار از زمین های کوهدشت توسط سد معشوره آبی شوند زیرا احداث این سد باعث ایجاد ۱۰ هزار شغل در منطقه می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه سد معشوره می تواند نقش کنترل کننده سیلاب را داشته باشد، افزود: امسال میزان خسارات سیل در شهرستان پلدختر حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بود که اگر این سد وجود داشت این همه خسارت وارد نمی شد لذا انتظار داریم در شورای عالی آب مشکل سد معشوره حل و فصل شود.

بازوند با بیان اینکه دکتر جهانگیری در سفر به لرستان دستور سریع به وزیر نیرو مبنی بر مطرح شدن مشکل سد معشوره در شورای عالی آبی ابلاغ کرد، یادآور شد: سال گذشته با بهره برداری از سد ایوشان و آزادسازی حدود هفت متر مکعب از این سد برای رفع مشکل خشکی رودخانه کشکان اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه در کشور شرایط خوبی برای کشت گلخانه ای وجود داشته و باید به این سمت حرکت کرد، بیان داشت: لرستان آمادگی سرمایه گذاری شرکت شهرک های کشاورزی که توسط وزارت نیرو تشکیل شده را دارد.

استاندار لرستان افزود: در شهرستان پلدختر ۷۰ هکتار زمین آماده برای طرح شرکت شهرک های کشاورزی وجود دارد و در شهرستان ازنا نیز سازمان هلال احمر و استانداری لرستان به صورت مشترک ۱۵۰ هکتار زمین دارند که می تواند در اختیار این طرح قرار گیرد.

بازوند بر لزوم توسعه باغات در لرستان تاکید کرد و گفت: در لرستان زمین های شیب دار زیادی وجود دارد که برای توسعه باغات می توان از آن ها استفاده کرد لذا برای توسعه باغات کشاورزان نیاز به تسهیلات ارزان قیمت دارند که باید نرخ اعطای تسهیلات به استان کاهش یابد.

وی به وجود ۱۲۷ طرح راکد حوزه کشاورزی در لرستان اشاره کرد و ادامه داد: قرار است طی دو سال این طرح ها همگی احیا شوند که سرمایه گذاری این طرح ها ایجاد شده لذا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست می شود به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.