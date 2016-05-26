هفتمین مجمع جهانی اسلام در یزد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین مجمع جهانی اسلام با حضور نمایندگان اندیشکدهها، پژوهشگران، مقامات سیاسی و نمایندگان مجالس از کشورهای سراسر جهان اسلام به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ایران و موسسه تاسام ترکیه در تاریخ ۴ و ۵ خردادماه ۱۳۹۵ برابر با ۲۴ و ۲۵ می ۲۰۱۶ در شهر تاریخی دارالعباده یزد برگزار گردید .

مجمع مایل است از محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه جهت حمایت ارزشمند وی از برگزاری مجمع تشکر نماید .

مجمع موضوع " ارتباطات استراتژیک؛ ارزشها، نهادها و شخصیتهای مرجع " را به طور کامل در قالب هشت نشست محتوایی با عناوین " گسترش ارزشهای مشترک "، " تعدیل تعارضات اجتماعی و همزیستی " ، " توسعه ظرفیت و اخلاق رسانهای "، " حقوق شهروندی، بحران مهاجرت و کرامت انسانی "، " تعاملات شهرها به مثابه سمبل تمدنها "، " مقابله با اسلام هراسی "، " مقابله با خشونت و تروریسم " و " ساخت آینده جهان اسلام " به بحث و گفتگو گذاشت.

حاصل این هم اندیشی دو روزه در قالب " بیانیه یزد " به تصویب هفتمین مجمع رسید .

متن کامل بیانیه هفتمین مجمع جهانی اسلام بدین شرح است:

۱ . تحت هدایت اصول و ارزشهای عالی مندرج در منشور سازمان همکاری اسلامی همچون وحدت، اخوت، صلح، محبت، تحمل، برابری، عدالت و کرامت انسانی. همچنین با تأکید بر اهمیت ارتقا و تقویت اتحاد و همبستگی بین کشورهای عضو؛

۲ . با یادآوری بیانیههای اجلاس های پیشین مجمع جهانی اسلام؛

۳ . با تاکید بر اهمیت اصول، ارزش ها و اهداف مشترک اسلامی به عنوان مجموعه ای از دستورات الهام بخش در حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی؛

۴ . با تصریح بر این که افراطگرایی و خشونت پدیده هایی چندوجهی، چندسطحی و چندعلتی هستند که فقر، بی عدالتی، به حاشیه رانده شدن، تبعیض، سرکوب، نقض حقوق بنیادین انسانی، استعمار، سلطه خارجی و اشغال، برخی از علل ریشه ای آنان را تشکیل می دهند؛

۵ . با آگاهی از شرایط ایجاد بحران مهاجرت، آوارگی و پناهندگی و نیز پیامدهای اجتماعی آن ها، از جامعه بین المللی می خواهد تا با پذیرش مسئولیت مشترک نسبت به برطرف نمودن عوامل بحرانهای مذکور اهتمام ورزند .

۶ . با ابراز نگرانی از این واقعیت که جامعه جهانی شاهد تشدید و تقویت ظهور رفتار اسلام ستیزانه و اقدامات ضداسلامی در غرب میباشد، حمله به مسلمانان و مراکز اسلامی و ایجاد محدودیت های اجتماعی برای مسلمانان را قویاً محکوم نموده و از کشورهای میزبان اقلیت های اسلامی مصرانه می خواهد در چارچوب مقابله موثر با این پدیده از جمله از طریق اتخاذ تدابیر لازم عملی و تقنینی اقدام نمایند .

۷ . با استقبال از قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص گفتگوی تمدنها و جهان علیه خشونت و افراطگری و تاکید بر این که تصویب این گونه قطعنامه ها ضمن فراهم نمودن زمینه مفاهمه ی بیشتر، افزایش همسونگری، کاهش زمینه های تعارض، مناقشه و نهایتا جلوگیری از بروز خشونت، افراط گری و تروریسم می گردد، اعضای جامعه جهانی را به پیگیری و اجرای موثر قطعنامه های مذکور ترغیب می نماید .

۸ . مجمع با اعلام نگرانی خود از حمایت از صاحبان تفکرات خشونت گرا و افراطی که با سوءاستفاده از رسانه های عمومی و اینترنت، آزادی بیان را مستمسک قرار می دهند، اعمال هرگونه تبعیض، محدودیت و سانسور که با اهداف سیاسی علیه رسانه های مستقل صورت می گیرد را محکوم می نماید .

۹ . با تاکید بر ضرورت افزایش نقش دانشگاهیان، علمای دینی، نهادهای آکادمیک و مراکز پژوهشی - تحقیقاتی در تبیین و گسترش ارتباطات استراتژی، مجمع همچنین بر غنابخشی به گفتگوهای بین

ادیانی، بین فرهنگی و ارتقای احترام به حقوق بشر و جلوگیری از فراهم شدن زمینه های رشد تفکرات افراط گرایانه و خشونت آمیز تصریح می نماید .

۱۰ . معتقد است که میراث مشترک تاریخ تمدن اسلام نقش مهمی در پاسخگویی و مدیریت شرایط در حال ظهور دارد و در این راستا مجمع ضمن تأکید بر نقش ارزشمند علما، اندیشمندان و متفکرین برجسته اسلامی مثل امام محمد غزالی طوسی، مولانا جلال الدین محمد بلخی و علامه محمد اقبال لاهوری، از کشورهای عضو می خواهد که آثار این شخصیت ها را مد نظر قرار دهند.

۱۱ . مجمع افکار، نظرات والا و تاثیرگذار مهم ترین رهبر معنوی و مصلح معاصر جهان، آیت الله امام خمینی(ره )بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را تصدیق می نماید .

۱۲ . با تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری ابنیه ی تاریخی- مذهبی به عنوان بخشی از میراث مشترک بشری در سراسر جهان و با استقبال از مصوبات یونسکو در این خصوص، هرگونه تخریب ابنیه مذکور را با هر

انگیزهای قویاً محکوم می نماید .

۱۳ . با اعتقاد به این که ظهور گروههای تکفیری، تشدید اقدامات تروریستی آن ها در اقصی نقاط جهان به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایجاد جنگ و اختلاف میان مسلمانان به نیابت از دشمنان

مشترک، نتیجه فریبکاری های دولت های طاغوتی است، از نخبگان جهان اسلام میخواهد تا ضمن اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی، متهورانه در مقابل توطئه های شوم دشمنان مشترک و حمایت های

پیدا و پنهان آنها از پدیده های افراط گرایانه تروریستی، مقاومت و ایستادگی نمایند .

۱۴ . با تاکید مجدد بر این که مقابله موثر و ریشهکنی کامل داعش و دیگر گروههای تروریستی - تکفیری، نیازمند پشتیبانی و حمایت جمعی و بیوقفه از سوی جامعه بین المللی است، همه کشورها، اندیشکدهها، پژوهشگران، علمای دینی و غیره را به مقابله با داعش ترغیب میکند. مجمع همچنین هر گونه تلاش برای دسته بندی تروریست ها به " تروریست خوب " و " تروریست بد " را غیرسازنده و غیرمجاز دانسته و آن را مردود میشمارد.

۱۵ . با تاکید بر اصول بنیادین حقوق بینالملل مثل صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها و با تاکید مجدد بر حق تعیین سرنوشت ملتها، مجمع بر این که هر گونه تغییرات داخلی بایستی از طریق روش های دموکراتیک و صلح آمیز با مشارکت کامل مردم تصریح می نماید.

۱۶ . با تاکید بر این که عراق در مقابل حملات دائمی تروریسم کور و خشونتی که با دستاویز قرار دادن دین صورت می گیرد، مقاومت کرده و در یک جنگ تمام عیار با داعش و حامیان پیدا و پنهان نظامی، مالی و ایدئولوژیک آن هزاران شهید داده است، بر این باور است هر آن چه که در عراق واقع می گردد، تبعات شدید و تعیین کننده ای برای جهان اسلام دارد. بنابراین مجمع از جامعه بین المللی و کشورهای عضو

خود می خواهد تا از مردم و دولت عراق در غلبه بر این چالش اساسی حمایت نمایند.

۱۷ . با تاکید بر حفظ وحدت، تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی سوریه، اعتقاد دارد که تنها راه پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه و دستیابی به آشتی ملی، راه حل سیاسی است که از طریق گفتگو و مذاکره میان همه طرف های سوری محقق میگردد. در این راستا هرگونه اصلاح و تغییر سیاسی در سوریه و تصمیم گیری درباره سرنوشت این کشور نیز بایستی منحصرا توسط مردم سوریه رقم خورده و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای با ایفای نقش تسهیل کننده، حمایت خود را از روند صلح در سوریه مرعی نمایند .

۱۸ . با تاکید بر ضرورت ادامه برگزاری این گونه کنفرانس ها با هدف ایجاد سازوکارهای مناسب برای تقویت اتحاد و روابط راهبردی در داخل جوامع اسلامی؛

۱۹ . پیشنهاد می کند با هدف کاهش اختلافات بین مذاهب، مدرسه ای با نام مدرسه تقریب بین مذاهب اسلامی با مشارکت مراجع و علمای عالی رتبه فقه اسلامی بتوانند به بحث و تبادل نظر در خصوص

موضوعات مناقشه آمیز پرداخته و راه حل هایی را ارائه دهند.

۲۰ . با تاکید بر شناسایی دلایل و زمینه های چالشهای مختلف پیشروی جهان اسلام و اتخاذ رویکردهای موثر جهت مقابله با آنها، مجمع معتقد است که جهان اسلام نیازمند تدوین دو منشور اخلاقی - سیاسی است که اولی داخلی و ناظر بر روابط بین کشورهای اسلامی است و دومی به روابط بین جهان اسلام و سایر ادیان و تمدن ها نظم می بخشد.

۲۱ . مجمع قویا بر این نکته تاکید می نماید که موضوع رژیم اشغالگر قدس و جنایات افسارگسیخته و مستمر آن علیه مسلمانان به ویژه مردم فلسطین و لبنان همچنان بزرگ ترین مساله اصلی جهان اسلام را تشکیل می دهد. بر این اساس مجمع از همه کشورهای عضو می خواهد برای مقابله با این چالش و چاره اندیشی از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

۲۲ . هفتمین مجمع جهانی اسلامی با عنوان ارتباطات استراتژیک؛ ارزشها، نهادها و شخصیتهای مرجع، ضمن ابراز مراتب قدردانی و سپاس از جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی سخاوتمندانه و مناسب خود به ویژه میزبانی مثال زدنی مردم شریف یزد که در توفیق این مجمع نقش به سزایی داشته است، از ابراز آمادگی جمهوری اسلامی افغانستان جهت میزبانی هشتمین نشست در ماه می ۲۰۱۷ در هرات استقبال می نماید .

یزد

۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ می ۲۰۱۶